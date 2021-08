Nieuw klimaatrapport: 'Code rood voor de mensheid'

Zonder onmiddellijke en grootschalige actie zal het niet lukken de temperatuurstijging de komende twintig jaar te beperken tot 1,5 graden. Dat staat in een nieuw rapport, het eerste in acht jaar, van het IPCC, het klimaatorgaan van de Verenigde Naties.

Het staat vast dat de mens invloed heeft gehad op de opwarming van de aarde. Dat is de eerste zin van een nieuw rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dat in 1988 is opgericht door de Verenigde Naties om politieke leiders te voorzien van de nodige wetenschappelijke data achter de klimaatverandering.

Volgens experts moet de wereld de mondiale uitstoot tegen 2030 halveren en tegen 2050 tot nul terugbrengen om een opwarming van de aarde tot meer dan 1,5°C te voorkomen. In het rapport van het IPCC worden mogelijke toekomstscenario's beschreven, afhankelijk van hoe drastisch de wereld de uitstoot vermindert. Maar zelfs de meest drastische ingrepen kunnen de opwarming van de aarde met 1,5°C allicht niet tegenhouden. 'Zonder onmiddellijke drastische emissiereducties kan de gemiddelde temperatuur tegen het einde van de eeuw oplopen tot meer dan 2°C warmer.'

Extreme weersomstandigheden

Een van de concrete gevolgen van klimaatverandering die nu al zichtbaar zijn, zijn extreme weersomstandigheden zoals hitte of overstromingen. Elke stijging van de temperatuur met 0,5°C zal leiden tot een toename van de intensiteit en frequentie van hittegolven, hevige neerslag en periodes van droogte, waarschuwen de auteurs van het rapport. 'Geen enkele regio ter wereld zal ontsnappen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Weersextremen die vroeger als zeldzaam of ongekend werden beschouwd, komen steeds vaker voor. Een trend die zal aanhouden, zelfs als de opwarming van de aarde tot 1,5°C wordt beperkt.'

Ernstige hittegolven die vroeger eens in de 50 jaar voorkwamen, komen nu ongeveer eens per decennium voor. Ook tropische cyclonen worden sterker. In de meeste regio's valt jaarlijks al meer regen of sneeuw per jaar. Ernstige droogtes komen 1,7 keer zo vaak voor, en het bosbrandseizoen wordt langer en intenser.

Ook de stijging van de zeespiegel versnelt. Sinds de jaren zestig is het aantal overstromingen in veel kustgebieden al bijna verdubbeld, en tegen 2100 zouden de '100-jarige stormen', die normaal dus een keer per eeuw gebeuren, jaarlijks kunnen plaatsvinden.

Het rapport is 'een code rood voor de mensheid', zei Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, bij de publicatie. 'Dit document moet de einde luiden voor steenkool en fossiele brandstoffen, voordat ze onze planeet vernietigen.'

Klimaatconferentie

Het is acht jaar geleden dat de VN nog eens een klimaatrapport bekendmaakten. Het nieuwe rapport is opgemaakt door 200 auteurs en daarvoor vonden 14.000 onderzoeken plaats. Het telt 1.500 pagina's en zelfs de samenvatting is 44 pagina's lang. Daarin wordt haarfijn beschreven hoe de aarde aan het opwarmen is. En de gevolgen voor oceanen, ijskappen en de stijging van de zeespiegel.