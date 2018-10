Nobelprijswinnaars: ‘De wereld zou veel beter zijn als wij hem zouden besturen'

‘De beste prikkel om werknemers goed te doen presteren is vaak geen enkele prikkel gebruiken. Je kunt er veel schandalen mee voorkomen.’ Dat beweren de Nobelprijswinnaars Economie 2016 Bengt Holmström en Oliver Hart in een gesprek met deze krant.

Hoe het Amerikaanse Wells Fargo van alom bewonderde bank afgleed naar verguisde valsspeler is een kwestie van foute prikkels. En van de contracttheorie, de weinig sexy klinkende economische discipline waarvoor de Fin Bengt Holmström en de Amerikaan Oliver Hart in 2016 de Nobelprijs Economie deelden. Nochtans zijn contracten een cruciale bouwsteen van de economie. Een goed contract zorgt ervoor dat de relatie tussen twee partijen, zoals een werkgever en een werknemer, voor beide maximale waarde creëert.

Bio Bengt Holmström en Oliver Hart deelden in 2016 de Nobelprijs Economie voor hun bijdragen aan de contracttheorie. Contracten zijn fundamenteel als bescherming tegen onzekerheid en als instrument voor samenwerking. De Fin Holmström (69, MIT) analyseerde hoe de aandeelhouders van een bedrijf een optimaal contract moeten opstellen voor de CEO, wiens acties de eigenaars niet perfect kunnen monitoren. De Amerikaan Hart (70, Harvard University) werkte op ‘onvolledige’ contracten, waarbij het niet mogelijk is alle mogelijke toekomstscenario’s op voorhand vast te leggen.

Prikkels - incentives in het vakjargon - zijn daar een veelgebruikt instrument voor, maar Holmström toonde uitgebreid aan dat een enge focus op prikkels tot desastreuze resultaten kan leiden. Zoals bij Wells Fargo, dat zonder kleerscheuren uit de financiële crisis was gekomen en op de bewondering van superbelegger Warren Buffett kon rekenen. Tot een klokkenluider aan het licht bracht hoe het kantoorpersoneel miljoenen valse rekeningen had aangemaakt zonder dat de klanten daarvan op de hoogte waren.

‘Het personeel werd onder druk gezet om elke dag zo veel mogelijk nieuwe rekeningen te openen, desnoods na hun uren. Klanten voelden zich er ongemakkelijk bij, en heel wat personeel vertrok’, vertelt Holmström, die de case meebracht voor een toespraak tijdens het congres van de Solvay Schools met als thema ‘Ethics and Governance’. Ook Hart was daar maandagavond van de partij.

Voor Holmström is Wells Fargo een perfect voorbeeld van hoe een makkelijk te meten prikkel (aantal geopende rekeningen) de plaats inneemt van belangrijker maar moeilijk te meten prikkels zoals reputatie of personeelstevredenheid. ‘Dat is het klassieke recept voor heel wat schandalen. In plaats van een prikkel voor makkelijk te meten doelstellingen te gebruiken, is het soms beter helemaal geen prikkel te hanteren als er belangrijke zaken zijn die je niet kunt meten.’ Dat bleek ook het geval bij leerkrachten die financieel beloond werden voor de scores van hun studenten op specifieke tests: moeilijk meetbare zaken zoals creativiteit en kritisch denken werden daardoor verwaarloosd.

Wells Fargo betaalde alvast een hoge prijs: de boete van 185 miljoen dollar viel nog relatief mee, de knip in de beurswaarde als gevolg van de reputatieschade was veel erger. 5.000 medewerkers werden ontslagen, net als de CEO, die 41 miljoen dollar aan bonussen moest opgeven.

Bonussen gelinkt aan de aandelenkoers zijn een typische prikkel voor CEO’s, terwijl jullie stellen dat de koers kan stijgen door factoren waarop de CEO geen enkele vat heeft, zoals een algemene beurshausse. Het is beter de koersprestatie te vergelijken met sectorgenoten. Waarom gebeurt dat niet vaker?

Holmström: ‘Het hangt af van de context. De CEO van een olieproducent kan de olieprijs niet controleren, maar het is wel cruciaal dat hij er rekening mee houdt in zijn beslissingen. Als je hem ervan afschermt door zijn verloning los te koppelen van de olieprijs, dreigt hij de belangrijkste variabele van zijn sector te negeren.’

Al dat gepraat over prikkels en een privéaanpak voor overheidsopdrachten is nonsens als je geen duidelijk meetbare performantiemaatstaven hebt. Bengt Holmström Professor economie MIT

‘Ik ben wel erg kritisch voor consultants die steeds ingewikkelder verloningspakketten voor managers invoeren, met opties op aandelenopties en allerlei boekhoudkundige streefgetallen. Zo creëer je een speeltuin voor de CEO en schep je onduidelijkheid over wat het allemaal precies kost. Houd het simpel: enkel aandelen, die de CEO bovendien pas verwerft na een voldoende lange periode.’

‘Maar ik benadruk graag dat de krachtigste prikkel in het algemeen niet de verloning is, maar de bredere invulling van een job, zoals de mensen met wie je werkt en de verwachtingen inzake promotie.’

Riskeert de groeiende focus op prikkels en marktwerking niet de intrinsieke motivatie van werknemers te ondermijnen, met als gevolg slechtere resultaten dan wanneer ze bijvoorbeeld als team voor eenzelfde doel zouden werken?

Holmström: ‘Goed willen doen is een heel sterke prikkel voor mensen. We willen allemaal aardig gevonden worden door mensen die belangrijk voor ons zijn. Werknemers willen goed presteren voor de CEO en het bedrijf, tenminste als ze geloven dat het bedrijf ethisch handelt. Het is gevaarlijk om aan die motivatiebron te morrelen. Wat de CEO zegt, is belangrijk. Werknemers luisteren en handelen ernaar.’

De digitale technologie maakt het mogelijk de prestaties van werknemers beter te monitoren, met Uber-chauffeurs als bekend voorbeeld. Zijn we op weg naar een ‘gig’-economie van appgestuurde zelfstandigen die per opdracht betaald worden, en is dat gewenst vanuit jullie theorie?

Holmström: ‘Ten eerste is die gig-economie helemaal niet zo groot. Voor sommigen lijkt het de hemel, een perfecte wereld waarin iedereen betaald wordt volgens zijn bijdrage. Maar dat is een enorme misvatting. Het werkt enkel voor taken die makkelijk meetbaar zijn, met Google die je bewegingen als chauffeur volgt en eventueel met een online rating van de klant erbovenop. Nieuw is dat niet: zelfstandige taxichauffeurs hebben altijd zo gewerkt.’

‘Maar voor alles wat ingewikkeld is en samenwerking vereist gaat dat niet op. Pure marktwerking is daarvoor te bruut en maakt het moeilijk en duur om samen te werken. Net daarvoor bestaan bedrijven, met hun contracten tussen werkgever en werknemer. Beiden hebben er belang bij de taart samen zo groot mogelijk te maken.’

Hart: ‘Monitoren kan een bedrijf helpen om te zien hoe hard het personeel werkt, maar er zijn limieten. Mensen worden niet graag gecontroleerd. Ik werk op mijn manier - soms thuis - en zou het haten als de universiteit opvolgt wat ik allemaal doe. Stel je voor dat iemand zou roddelen dat ik in de namiddag aan het zwemmen ben, terwijl ik net dan soms mijn beste ideeën krijg. Als je als bedrijf wilt dat je werknemers maximaal presteren, als je wilt dat ze tevreden en productief zijn, kan het beter zijn om ze wat meer vrijheid te geven.’

Overheidsdiensten zijn volgens jullie een uitdaging: een keuze tussen overheidsmanagers met een vast salaris en weinig prikkels om efficiënter te werken, of private managers die focussen op besparingen ten koste van de dienstverlening. Hoe trek je de grens tussen publieke en private activiteiten?

Hart: ‘Dat beeld klopt niet altijd. Veel hangt weer af van de context. De vraag is of je een goed contract met een privéspeler kunt opstellen. Voor ons economen is de afweging tussen publiek en privaat geen morele of politieke kwestie. Het is een economische kwestie. Zo is het niet immoreel om private bedrijven te laten instaan voor de uitbating van gevangenissen, al kan het soms een slecht idee zijn. Wij denken na over de beste manier om een doel te bereiken.’

Sommigen zeggen dat zonder bankenreddingen de wereld was vergaan, maar we weten niet of dat waar is. Oliver Hart Professor economie Harvard

Holmström: ‘De wereld zou veel beter zijn als wij hem zouden besturen. (lacht) De realiteit is dat overheidsbedrijven typisch opgezadeld worden met lastige taken. Vaak zijn ze ook monopolies. Mensen moeten dat goed beseffen voor ze kritiek geven op de bureaucratie waarmee overheidsinstellingen geleid worden. Al dat gepraat over prikkels en een privéaanpak voor overheidsopdrachten is nonsens als je geen duidelijk meetbare maatstaven voor performantie hebt. Bureaucratie is dan de oplossing, niet het probleem, al kan er soms te veel bureaucratie zijn.’

Professor Hart, u pleitte in een opgemerkte paper tégen de bankenreddingen tijdens de financiële crisis. Volgens u was het beter geweest om de mensen te helpen. Waarom?

Hart: ‘Sommigen zeggen dat beleidsmakers de crisis schitterend hebben aangepakt, dat zonder bankenreddingen de wereld was vergaan. Maar we weten niet of dat waar is, want er is geen alternatief geprobeerd. Intussen zitten we met negatieve neveneffecten, zoals de brexit en de verkiezing van Donald Trump. Die zijn deels te wijten aan het gevoel dat de rijken gered zijn en de rest niet.’

‘Met mijn benadering was dat mogelijk niet gebeurd: de depositohouders van de banken redden - de gewone man en vrouw dus - terwijl de banken een faillissementsprocedure ondergaan waarbij hun schulden omgezet worden in aandelen en het management ontslagen wordt. Dan vermijd je de perceptie dat Wall Street gered wordt. Maar ik besef dat ik een minderheid vorm met mijn standpunt.’

Holmström: ‘Ik geef je gelijk.’

Hart: (verbaasd) ‘Echt?’

Holmström: ‘Dat je een minderheid vormt.’ (lacht)