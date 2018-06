Nog 1,2 miljoen nieuwe Panama Papers gelekt

Ruim twee jaar na onze artikels over de Panama Papers zijn weer 1,2 miljoen documenten uitgelekt bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Die gaan over de periode na de publicatie van de Panama Papers in april 2016 tot eind vorig jaar, vlak voor de sluiting van het kantoor.

In april 2016 berichtten we over de Panama Papers, zo’n 11,5 miljoen documenten die waren gelekt bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. We deden dat samen met meer dan honderd andere media, nadat de Duitse krant Süddeutsche Zeitung de gegevens van een anonieme bron had gekregen. Onder de koepel van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten ICIJ onderzochten 376 journalisten uit 76 landen de miljoenen bestanden, die zich uitstrekten van de jaren ’70 tot 2015. De publicaties werden later bekroond met de prestigieuze Pulitzer Prijs.

Schermvullende weergave ©AFP

Nu heeft dezelfde Duitse krant ook nog eens alle bestanden van Mossack Fonseca in handen gekregen van 2016 tot december 2017, enkele maanden voordat het advocatenkantoor zijn deuren moest sluiten. Deze keer is 443 gigabyte aan data gedeeld met het ICIJ en een honderdtal journalisten uit tientallen landen. In België gaat het om journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, die zaterdag en volgende week woensdag enkele onthullingen zullen doen op basis van de nieuwe, gelekte documenten.

ICIJ

De nieuwe documenten geven vooral een inkijk in wat er zich sinds de publicatie van de Panama Papers afspeelde achter de muren van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat in het oog van de wereldwijde storm stond.

Paniekerig

Het mag misschien vreemd klinken, maar de belangrijkste bekommernis van het Panamese advocatenkantoor was achterhalen wie zijn klanten juist waren. Medewerkers begonnen paniekerig bankiers, boekhouders en andere advocaten te mailen. Om te weten wie hun cliënten waren, waarvoor ze al jaren schermvennootschappen hadden opgezet.

70% Onbekende klanten Twee maanden nadat Mossack Fonseca zich bewust was van het datalek, had het nog altijd geen idee wie schuilging achter meer dan 70 procent van de 28.500 actieve vennootschappen die het kantoor had opgezet op de Britse Maagdeneilanden.

Er zaten grote gaten in de bestanden van Mossack Fonseca, zo blijkt uit de nieuwe documenten die zijn uitgelekt over de nasleep van onze publicaties over de Panama Papers. Tienduizenden eigenaars van offshorevennootschappen in belastingparadijzen waren zelfs voor het Panamese kantoor die de vennootschappen beheerde, nobele onbekenden. Twee maanden nadat Mossack Fonseca zich bewust was van het datalek, had het nog altijd geen idee wie schuilging achter meer dan 70 procent van de 28.500 actieve vennootschappen die het kantoor had opgezet op de Britse Maagdeneilanden. Ook in Panama zelf ging het om 75 procent van de 10.500 schermvennootschappen, die er in gebruik waren.

Mickey Mouse

Die onwetendheid was een gigantisch risico. Met wie waren ze in zee gegaan? Mensen die betrokken waren in smeergeldaffaires? Misdaadbendes? Elk dossier kon het kantoor doen verzeilen in rechtszaken of strafonderzoeken over de hele wereld. Het adagium ‘know your client’ was al die jaren in de wind geslagen. Plots kregen klanten van Mossack Fonseca een hele reeks vragen om hun identiteit of die van hun klanten te bewijzen.

Tot grote ergernis van advocaten die al jaren met Mossack Fonseca werkten. ‘We zien eruit als fucking amateurs. Dit is een Mickey Mouse-operatie’, antwoordde een advocaat in Florida. ‘DE KLANT IS VERDWENEN! IK KAN HEM NIET MEER VINDEN!!!!!!!’, mailde een Zwitserse vermogensadviseur paniekerig. Ze had via Mossack Fonseca 80 schermvennootschappen opgezet.

Schermvullende weergave ©REUTERS

De klok tikte. Er volgden huiszoekingen in Mossack Fonseca’s gebouwen in El Salvador, Peru en Panama City en tegen eind 2016 waren al 150 onderzoeken opgestart in 79 landen. Al in april 2016 had de financiële waakhond van de Seychellen Mossack Fonseca opgedragen om de identiteit prijs te geven van liefst 5.379 actieve vennootschappen op het eiland. Een audit door de financiële speurders van de Seychellen concludeerde enkele maanden later dat Mossack Fonseca niet regelmatig klanten met een verhoogd risico of die politiek gevoelige waren, in de gaten hield en dat zes antiwitwasregels met de voeten waren getreden. Ook de Britse Serious Fraude Office stelde vragen over een offshore van het bedrijf ENRC van de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev.

Met het mes op de keel stelde Mossack Fonseca sommige klanten voor om documenten te vervalsen met een vroegere datum om zo te veinzen dat alle info al van bij de oprichting van de postbusvennootschap correct was doorgegeven. Onder andere een boekhouder die werkte voor de familie van de Argentijnse president Mauricio Macri sloeg zo’n voorstel af voor de Bahamiaanse offshore die de familie gebruikte, onthullen de nieuwe Panama Papers.

Pierre Cartier

Schermvullende weergave De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi afgelopen zondag op het WK Voetbal in Rusland. ©Photo News

Massa’s paspoortgegevens van klanten - ook Belgische - die de schermvennootschappen gebruikten, stroomden binnen bij Mossack Fonseca. Zo ontdekte het kantoor pas in juli vorig jaar dat het ook constructies had opgezet voor de erfgenamen van de iconische Franse juwelier Pierre Cartier. Daarmee waren ze eigenaar van een bos in Canada en Zwitserse rekeningen. Bijvoorbeeld ook de president van Oekraïne, Petro Poroshenko, liet medewerkers zijn elektriciteitsfactuur opsturen naar Mossack Fonseca nadat de antiwitwasautoriteiten van de Britse Maagdeneilanden Poroshenko’s offshorevennootschap onder de loep hadden genomen.

Ook Hollywood-ster Jackie Chan, liet 17 mails versturen, onder andere met een scan van zijn paspoort en een formulier van American Express, om zijn postbusvennootschap te kunnen houden. En de Argentijnse voetbalster Lionel Messi correspondeerde met de advocaten over zijn Panamese vennootschap Mega Star Enterprises. In tegenstelling tot wat Messi vroeger beweerde, werd die schermvennootschap wel degelijk gebruikt, leren de nieuwe Papers. En in juli 2016 was het Mossack Fonseca zelf dat zich terugtrok als beheerder van Messi’s offshore. Het kantoor meldde in februari vorig jaar zelfs verdachte activiteiten bij de offshore aan de Panamese autoriteiten.

Firewall

Mossack Fonseca probeerde zijn cliënteel nog gerust te stellen dat het intussen maatregelen had getroffen om zijn mailverkeer te beveiligen met een firewall en een versleutelingssysteem. Dat zou een nieuwe ‘Panama Papers’ moeten verhinderen… Maar bij vele partners was het vertrouwen kwijt. ‘Deze e-mail, zal waarschijnlijk ook wel onderschept worden zoals de 11.600.000 andere documenten. Het kan me niet schelen’, mailde een Zwitserse adviseur.

Schermvullende weergave ©rv

Mossack Fonseca probeerde nog klanten te lijmen met lagere prijzen en door zijn eigen naam te wijzigen op mails, pakketjes en facturen die het naar de klanten verzond. In Samoa bijvoorbeeld veranderde Mossack Fonseca z’n naam in Central Corporate Services. En in Panama werden klanten doorverwezen naar ‘Orbis Legal Services’ dat op zijn beurt medewerkers van Mossack Fonseca in dienst nam. Sommige klanten trokken ook gewoon zelf naar concurrenten van het Panamese kantoor om rustig verder te werken met constructies in paradijzen als Guernsey, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden.

Ondergang

Schermvullende weergave Ramon Fonseca. ©REUTERS

Maar de ondergang was onvermijdelijk. Al vanaf mei 2016 werden filialen gesloten, eerst op het Eiland Man, later ook op Jersey en in Hongkong. De openbaar aanklager van Panama noemde Mossack Fonseca ‘een criminele organisatie die erin bedreven was verdacht geld te helpen verbergen’. Oprichters Jürgen Mossack en Ramón Fonseca vlogen al enkele maanden in de cel tot hun vrijlating op borgtocht in april vorig jaar. Maar een jaar later moest hun kantoor de boeken neerleggen.