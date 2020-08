Non-proliferatiedrang verwatert 75 jaar na Hiroshima

In de Japanse stad Hiroshima zijn donderdag de slachtoffers herdacht van de Amerikaanse atoomaanval. '75 jaar later lijkt een wereld zonder kernwapens verder weg dan ooit', waarschuwt VN-topman António Guterres.

In de Japanse stad Hiroshima heerste donderdag een ingetogen sfeer. Inwoners en binnen- en buitenlandse prominenten stonden stil bij het drama dat zich er op 6 augustus 1945 afspeelde. Die dag, om kwart na acht 's morgens, veranderde de aanblik van de havenstad voorgoed toen het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Enola Gay er een atoombom dropte. Het was de eerste keer dat dat wapen in een oorlogssituatie ingezet werd. Little Boy veegde Hiroshima van de kaart en kostte 140.000 mensen het leven.

Een wereld zonder kernwapens lijkt vandaag verder weg dan ooit. António Guterres Topman Verenigde Naties

Op de herdenkingsplechtigheid spoorde de Japanse premier Shinzo Abe de internationale gemeenschap aan de wereld te verlossen van elke nucleaire dreiging. 'Als enige land dat ooit onder kernaanvallen geleden heeft, is het onze plicht bij te dragen aan een wereld zonder atoomwapens.'

Maar Abe ziet de toestand niet al te rooskleurig in. 'De internationale veiligheidssituatie verslechtert.' Die analyse deelt hij met de topman van de Verenigde Naties, António Guterres. 'Een wereld zonder kernwapens lijkt vandaag verder weg dan ooit.'

Kernmachten

13.400 kernwapens in de wereld Begin 2020 hadden de negen kernstaten in de wereld samen 13.400 kernwapens in hun bezit.

Begin 2020 hadden de negen kernstaten in de wereld - de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, India, Pakistan, Noord-Korea en Israël - samen 13.400 kernwapens in hun bezit, blijkt uit het jaarverslag van het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Dat is een kleine daling in vergelijking met een jaar eerder.

Toch is er weinig reden tot optimisme, zegt de instelling. 'Het aantal kernwapens in de wereld daalde alleen omdat de VS en Rusland, samen goed voor ruim 90 procent van al die wapens, verouderd tuig ontmantelden.'

De non-proliferatieijver in de wereld lijkt eerder tanende. Zo belandde het Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty in de prullenmand. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde het verdrag begin 2019 dood en begraven. Het Amerikaans-Russische akkoord uit 1987 voorzag in nucleaire ontwapening door kernraketten met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer te verbieden. Maar volgens Trump had het geen enkel nut meer 'omdat de Russen valsspelen'.

Wapenwedloop

De Amerikaanse demarche vormde voor de Russische leider Vladimir Poetin het sein om te investeren in de ontwikkeling van intercontinentale raketten en torpedo's. De vrees voor een nieuwe wapenwedloop groeit dan ook.

Noord-Korea laat zich evenmin onbetuigd. Enkele dagen geleden waarschuwden onafhankelijke experts nog dat Pyongyang zijn nucleaire programma onverminderd voortzet en 'wellicht een kleine kernbom ontwikkeld heeft die past in de kop van zijn ballistische raketten'.

Iran heeft zijn nucleaire activiteiten dan weer nieuw leven ingeblazen sinds Trump de VS in 2018 teruggetrokken heeft uit het internationale akkoord met Teheran. Het sjiitische regime houdt evenwel vol dat zijn programma alleen civiele doeleinden dient.

België

Dat de drang om de wereld kernwapenvrij te maken verwatert, blijkt ook uit het beperkte enthousiasme dat het drie jaar oude Verdrag op het Verbod van Nucleaire Wapens opwekt. Het is het eerste internationaal juridisch bindend akkoord dat moet leiden tot de verbanning van alle kernwapens.