'Noodtoestand is goed voor economie'

Het Turkse parlement stemde vorige week in met vervroegde verkiezingen in Turkije en met een verlenging van de noodtoestand met nog eens drie maanden. De noodtoestand is al van kracht sinds de mislukte militaire staatsgreep van 15 juli 2016.

Erdogan laat de noodtoestand telkens verlengen omdat hij op die manier makkelijk noodwetten kan doordrukken in het parlement. De noodtoestand gaat gepaard met een inperking van de individuele vrijheden en rechten in Turkije en stuit daardoor op bakken kritiek van mensenrechtensorganisaties. Ook de Europese Unie liet zich afgelopen week erg kritisch uit over de 'achteruitgang' in Turkije.