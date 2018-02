Noord-Korea bereid met VS te praten

De Noord-Koreaanse generaal Kim Yong-chol had vóór de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in PyeongChang een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Hij gaf tijdens die ontmoeting te kennen dat Noord-Korea bereid is met de Verenigde Staten te praten. Dit is opvallend omdat de VS afgelopen vrijdag nieuwe en nooit geziene sancties tegen Noord-Korea aankondigde.