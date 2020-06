Noord-Korea blaast verbindingsbureau op

Eerder waren er al berichten over een explosie in de buurt. De voorbije dagen waren de spanningen tussen beide Korea's weer hoog opgelopen. De aanleiding zijn honderden anti-Pyongyangpamfletten die onlangs vanuit Zuid-Korea met ballonnen over de grens werden gestuurd door een groep Noord-Koreaanse overlopers en Zuid-Koreaanse activisten.

Nadien raakte bekend dat het regime alle communicatiekanalen, in het bijzonder de militaire, met 'vijand' Zuid-Korea doorknipte. Het bureau werd in september 2018 geopend in de Noord-Koreaanse grensplaats Kaesong. Het maakte deel uit van de toenadering tussen de twee Korea's. Bedoeling was om de communicatie tussen de twee landen beter te laten verlopen.