Noord-Korea ook op volgende twee Spelen

Na een eerdere deelname aan de Winterspelen in Zuid-Korea neemt Noord-Korea ook deel aan de Zomerspelen van 2020 en de Winterspelen in 2022.

De Noord-koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang was het begin van de dooi in de relatie tussen de twee Korea's. Noord-Korea vaardigde een delegatie af, die samen met de Zuid-Koreanen defileerden tijdens de Openingsceremonie. Er was ook een gezamenlijk vrouwenhockeyteam.