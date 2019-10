Nucleair overleg tussen VS en Noord-Korea afgebroken

De Noord-Koreaanse delegatie zat gisteren even samen met Amerikaanse onderhandelaars in Stockholm.

Nieuwe gesprekken over nucleaire ontwapening tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn op niets uitgelopen.

Onderhandelaars van beide landen waren zaterdag bijeengekomen in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De Verenigde Staten hoopten dat het overleg ertoe zou leiden dat Noord-Korea zijn kernwapenarsenaal zou afbouwen.

Maar enkele uren na het begin van het overleg verlieten de Noord-Koreanen de onderhandelingstafel. De gesprekken 'voldeden niet aan onze verwachtingen en zijn uiteindelijk afgebroken', zei de leider van de Noord-Koreaanse delegatie.

Daarmee lijkt de hervatting van de gesprekken tussen Washington en Pyongyang weer uitgesteld. De onderhandelingen lagen zo goed als stil sinds een topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in februari was mislukt.

Ballistische raket

In de aanloop naar de ontmoeting zaterdag had het Noord-Koreaanse regime trouwens een provocerende rakettest uitgevoerd. Het land bevestigde woensdag dat het vanop een duikboot een nieuwe ballistische raket had gelanceerd. Dat is in strijd met de VN-sancties.

Het afbreken van de gesprekken in Stockholm is een opdoffer voor Trump. Die heeft zichzelf tot doel gesteld de Noord-Koreanen te dwingen hun nucleaire wapenprogramma te ontmantelen in ruil voor de beƫindiging van de sancties.

Maar ondanks drie veelbesproken ontmoetingen met Kim Jong-un - waarbij Trump zelfs even op Noord-Koreaanse bodem was - heeft de toenadering geen concrete resultaten opgeleverd. Volgens critici houdt Noord-Korea Trump aan het lijntje door zijn ijdelheid te strelen.