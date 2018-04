Nucleaire deal met Iran zet druk op bromance Trump en Macron

Met de nodige egards ontvangt Donald Trump zijn Europese ‘best friend’ Emmanuel Macron. Onenigheid over de Iraanse nucleaire deal zou de bromance wel eens kunnen bezwaren.

Emmanuel Macron houdt wel van een beetje geschiedenis en symboliek. Dat is de adviseurs van Donald Trump niet ontgaan. Want in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd gooit de Amerikaanse president de deuren van Mount Vernon, de residentie van zijn verre voorganger George Washington, open om zijn Franse evenknie en diens echtgenote Brigitte een ‘intiem’ diner aan te bieden.

De locatie is niet toevallig gekozen. Niet alleen ligt de eerste president van de Verenigde Staten er begraven; de Franse aristocraat Marquis de la Fayette die het tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tot rechterhand van Washington schopte, verbleef er regelmatig.

In het landgoed bevindt zich ook de sleutel van de Bastille, de gevangenis die bij het begin van de Franse Revolutie bestormd werd. En in juli 1944 was generaal Charles de Gaulle, de Franse ex-president aan wie Macron zich graag spiegelt, er te gast.

Eiffeltoren

Dat Trump kosten noch moeite spaart om het zijn Franse gast naar de zin te maken tijdens het driedaagse staatsbezoek, hoeft niet te verbazen. De miljardair is nog altijd onder de indruk van de ontvangst die Macron voor hem in petto had in juli vorig jaar: een diner op de Eiffeltoren en de beste plek op de eretribune tijdens de militaire parade op de Franse nationale feestdag.

Hoewel Macron en Trump elkaars tegenpolen zijn, zijn ze er het voorbije jaar in geslaagd een ‘speciale’ relatie uit te bouwen. ‘We zijn allebei non-conformisten, we maken geen deel uit van het traditionele politieke systeem. En we zijn altijd direct en oprecht met elkaar’, stelde de Franse president aan de vooravond van het staatsbezoek in een interview met Fox News, Trumps favoriete omroep.

Interview Macron op Fox News

Door die bromance hing de Franse veertiger de afgelopen twaalf maanden vaker met Trump aan de lijn dan met de Duitse kanselier Angela Merkel. De ‘speciale’ relatie wordt vandaag tijdens het officiële gedeelte van het staatsbezoek wel aan een ferme test onderworpen als Trump en zijn Europese ‘best friend’ enkele heikele dossiers bespreken.

1. Strijd tegen terreur

De strijd tegen het terrorisme staat in Washington én Parijs hoog op het prioriteitenlijstje. Trump en Macron richten hun pijlen in de eerste plaats op Islamitische Staat. Ze willen de terreurorganisatie in Syrië en Irak verslaan. Halfweg deze maand namen ze ook het voortouw in de vergeldingsoperatie tegen het Syrische regime nadat dat mogelijk een chemische aanval uitgevoerd had in Douma.

Maar hoe moet het voort in Syrië nadat IS verdreven is? Daarover verschillen de presidenten van mening. Trump wil de zowat 2.000 Amerikaanse soldaten zo snel mogelijk terugtrekken. Macron is ervan overtuigd dat in het post-IS-tijdperk een rol weggelegd blijft voor de VS, Frankrijk, hun bondgenoten, Rusland en Turkije.

2. Handelsrelaties

Trump en Macron praten ongetwijfeld ook een hartig woordje over handel. De Amerikaan zette kwaad bloed in Europa door begin maart nieuwe importtarieven voor staal en aluminium in te voeren. Hij kende Europese landen tot 1 mei een vrijstelling toe om hen de kans te geven een permanente uitzondering te onderhandelen.

‘Ik hoop dat die permanente vrijstelling er komt. Met bondgenoten voer je nu eenmaal geen handelsoorlog’, probeerde Macron Trump duidelijk te maken tijdens het interview op Fox News.

3. Nucleaire deal met Iran

De strijd tegen de nucleaire proliferatie komt ongetwijfeld ook aan bod. Vooral over het nucleaire akkoord met Iran zitten de VS en Europa niet op dezelfde golflengte.

Trump maakte nooit een geheim van zijn afkeer van het akkoord dat de VS, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China met Iran sloten in juli 2015. In ruil voor een opheffing van sancties beloofde Teheran zijn nucleaire programma voor tien jaar te bevriezen. Heel wat Europese bedrijven roken al opportuniteiten.

Er bestaat geen plan B om ervoor te zorgen dat Iran geen kernbom ontwikkelt. emmanuel macron franse president

Begin dit jaar stelde Trump de Europeanen een ultimatum: ze kregen tot 12 mei om Iran strakker aan de leiband te leggen. ‘Anders verscheur ik de deal’, voegde de miljardair eraan toe. Zijn beoogde minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, en zijn nieuwe nationaal veiligheidsadviseur John Bolton steunen hem in die harde attitude.

Macron voert in Washington dus een soort reddingsoperatie uit voor het nucleaire akkoord. ‘Is dit een perfecte deal? Nee. Maar er bestaat geen plan B om ervoor te zorgen dat Iran geen kernbom ontwikkelt’, stelde de Franse president op Fox.