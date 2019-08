'Oceanen worden grootste vijand van de mens'

Door de uitstoot van broeikasgassen groeien de oceanen uit tot de grootste vijand van de mens. Daarvoor waarschuwt het klimaatpanel van de VN in zijn jongste rapport.

In de aanloop naar de internationale klimaattop die in september plaatsvindt in New York, heeft het klimaatpanel van de Verenigde Naties een nieuw rapport opgesteld over de impact van de klimaatverandering. Het 900 pagina's tellende document, dat het persbureau AFP al kon inkijken, is even alarmerend als de de vorige rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

280 miljoen Klimaatvluchtelingen Zelfs in de optimistische veronderstelling dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius, kan de stijging van de oceanen op termijn 280 miljoen mensen op de vlucht jagen.

Het klimaatpanel waarschuwt voor de desastreuze gevolgen van de stijgende zeespiegel. Zelfs in de optimistische veronderstelling dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius, kan de stijging van de oceanen op termijn 280 miljoen mensen op de vlucht jagen. Bovendien gaan cyclonen steeds vaker voorkomen, waardoor talrijke kustregio's en kleine eilandstaten vanaf 2050 elk jaar door overstromingen getroffen worden.

Grootste vervuiler

Het rapport waarschuwt dat de vier grootste vervuilers - China, de VS, Europa en India - zwaar getroffen worden door de klimaatwijziging. De grootste vervuiler is China, dat in 2017 liefst 10,8 gigaton koolstofdioxide uitstootte. Uit een onderzoek naar de toename van het overstromingsgevaar blijkt dat 9 van de 20 meest bedreigde steden in China liggen. Vooral Sjanghai, China's grootste stad, wordt bedreigd door de stijgende zeespiegel.

De Verenigde Staten is ook heel kwetsbaar met zijn grootsteden aan de oost- en westkusten. Zonder een inkrimping van de uitstoot van CO2 stijgt de zeespiegel met 1,2 meter, waardoor de oppervlakte van het overstromingsgebied in het oosten vervijfvoudigd. Na 2030 dreigt in New York gemiddeld om de vijf jaar een overstroming van ruim 2 meter. Europa heeft volgens het IPCC minder last, maar het rapport waarschuwt wel voor een verhoogd risico op overstromingen in de Rijndelta.