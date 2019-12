Oliedespoot met rocksterallures strijkt neer in Leuvens hotel...

De sultan van Oman logeert twee maanden in een hotel-restaurant vlak naast het stadhuis. Wie is de man voor wie honderden gasten hun kamer- en tafelreservatie geannuleerd zien?

Dat The Fourth, goed voor 42 kamers, en het bijbehorende restaurant Tafelrond van ondernemer Jan Callewaert twee maanden worden voorbehouden voor de Omaanse sultan Qaboos en zijn gevolg, hoeft niet te verbazen. Hoewel hij eerder podiumschuw lijkt, heeft de 79-jarige Qaboos bin Said-al-Said de allures van een rockster. Als hij de planeet rondvliegt, reist een entourage van persoonlijke koks mee. Hij laat cargovluchten aanrukken met gedroogd en halal eten. En hotels krijgen speciale instructies om de lakens te wassen zoals hij dat wilt.

Verder lijkt Qaboos weinig belang te hechten aan de cultstatus waarvoor zijn collega’s van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten berucht zijn. Hij wordt de ‘meest wereldse en bedachtzame Arabische leider’ genoemd, speelt orgel en luit en componeert muziek. De sultan, die in het Verenigd Koninkrijk studeerde en in het Britse leger diende, is een vriend van het Westen en kreeg de bijnaam ‘renaissanceman’.

De Omaanse sultan is een vriend van het Westen en krijgt de bijnaam ‘renaissanceman’. Maar hij is en blijft een despoot.

Maar hij is en blijft een despoot. Kritiek op de sultan of de overheid is bij wet verboden, de staat bepaalt wie journalist mag worden en de publicatie van boeken is onderworpen aan de censuur. Dat de kritiek op zijn leiderschap op het eerste gezicht schaars lijkt, strookt misschien niet helemaal met de waarheid.

Olierijkdom

Qaboos kwam in 1970 aan de macht na een staatsgreep tegen zijn vader. Sindsdien heeft hij de absolute macht. Politieke partijen zijn er verboden. Hoewel hij met strakke hand regeert, wordt hij geroemd om zijn moderniseringsoffensief. Onder zijn beleid - met bijna 50 jaar op de troon is hij de langstzittende heerser in de Arabische wereld - werd voor het eerst fors geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs en kregen vrouwen stemrecht. Hij was de grondlegger van de olie-industrie, intussen de grootste bron van overheidsinkomsten. Met diplomatieke relaties haalde hij het sultanaat uit het politieke isolement.

Ondanks alle geheimdoenerij circuleren al jaren geruchten over zijn kwakkelende gezondheid. In 2016 lieten de Omaanse staatsmedia weten dat een behandeling ‘succesvol was afgerond’. Voor de rest blijft het bij verhalen. Volgens buitenlandse media werd hij in 2014 en 2015 in Duitsland behandeld voor darmkanker. Ook nu rijzen vragen over een verslechterde toestand. Her en der valt te horen dat de kanker van de sultan terminaal is.