'Olieprijzen staan voor keerpunt'

Aan de sterke klim van de olieprijzen kan weldra een einde komen, denkt het Internationaal Energieagentschap (IEA). De productie neemt weer toe, vooral in de VS.

De aardolieprijs heeft een indrukwekkende maar ook zorgbarende rally achter de rug. Sinds begin dit jaar verdubbelde de prijs van een vat Brent-olie nagenoeg om eind oktober te pieken boven 85 dollar, het hoogste peil in zeven jaar.

De steile klim is een gevolg van het razendsnelle economische herstel en de robuuste vraag naar olie die daarmee gepaard gaat. De olieproductie, die wegens de coronacrisis was verlaagd, volgde echter maar mondjesmaat. De vraag naar olie is tijdelijk nog wat groter geworden door de torenhoge aardgasprijzen omdat sommige verbruikers zijn overgeschakeld van gas op olie.

Aan de krapte zou weldra een einde moeten komen, stelt het IEA in zijn jongste maandrapport. De aanvoer neemt weer toe en de wijzigingen in de olievoorraden die we in oktober zagen, geven aan 'dat het tij mogelijk aan het keren is'. Als dat uitkomt en de olieprijzen weer beginnen te zakken, zullen niet alleen consumenten een zucht van verlichting slaken, maar ook tal van bedrijven die van aardolie afhankelijk zijn. En niet te vergeten de centraal bankiers, voor wie de hoge inflatie een kopzorg is.

Golf en schalieolie

De wereldoliemarkt blijft sowieso krap, maar een opschorting van de prijsrally zou in het verschiet kunnen liggen. Internationaal Energieagentschap

'De wereldoliemarkt blijft sowieso krap, maar een opschorting van de prijsrally zou in het verschiet kunnen liggen', meent het IEA. Het verwijst naar de olieproductie in de Verenigde Staten, die dankzij de sterke olieprijzen weer toeneemt. De productie in de Golf van Mexico, die sterk was gedaald door de orkaan Ida, is weer op toeren gekomen en de producenten van schalieolie proberen voordeel te halen uit de goede prijzen.