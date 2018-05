Onderzoekscollectief identificeert hoofdverdachte neerhalen MH17

Onderzoekscollectief Bellingcat claimt een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014 te hebben gevonden. Het gaat om iemand met een hoge functie in het Russische leger. Deze man, Oleg Ivannikov, stond bekend onder de codenaam Orion.

Dat meldde het journalistieke netwerk vrijdag tijdens een persconferentie. Bellingcat is een netwerk van journalisten, activisten en burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Het zoekt in openbare digitale bronnen en naar officiële stukken die per ongeluk online komen naar informatie over internationale conflicten.

Volgens Bellingcat speelde officier Ivannikov, die in 2014 en 2015 een tijdlang undercover zou hebben gewerkt in Oekraïne voor het Russische leger, recent ook een rol in de oorlog in Syrië. Het netwerk zocht naar twee hoofdverdachten van de ramp met de MH17, waarbij 298 mensen omkwamen. Het gaat behalve Orion om een man met de codenaam Delfin. De laatste identificeerde het netwerk eerder al als Nikolaj Fiodorovitsj.

Bellingcat hield de persconferentie een dag na de update van het Joint Investigation Team (JIT). Het internationale onderzoeksteam van politie en justitie meldde donderdag dat 'onomstotelijk' vaststaat dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 uit de lucht is geschoten, is afgevuurd uit een installatie van het Russische leger. Bellingcat was eerder al tot dezelfde conclusie gekomen.

De onderzoekers zeggen bovendien dat het JIT de informatie over de identiteit van de hoofdverdachte van het neerhalen van MH17 'al enkele maanden' heeft. 'We hebben het JIT deze informatie gegeven, enkele maanden geleden', zei Eliot Higgins. 'Ze zeiden 'dank je wel' en verder niet zo veel. Zoals iedere keer eigenlijk.'

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok - de slachtoffers waren vooral Nederlanders - riep Bellingcat vrijdag in een reactie op bewijs voor het aandeel van hoge Russische officieren in het neerhalen van vlucht MH17 te delen met het openbaar ministerie. 'Zo kan het meegenomen worden in de strafrechtelijke procedure zodat de schuldigen voor de rechter kunnen komen', zei Blok.

Nederland besloot vrijdag na grondig onderzoek Rusland aansprakelijk te stellen voor de ramp. Nederland en Australië eisen van Rusland dat het volledig meewerkt aan het MH17-onderzoek en 'recht doet aan het enorme leed en de schade' die het neerhalen van het toestel teweeg heeft gebracht. Maar Blok verwacht dat het lang zal duren voor het zover is. Rusland was er trouwens als de kippen bij om opnieuw alle schuld te ontkennen.

Blok vroeg de nabestaanden vrijdag om geduld te hebben. De Nederlandse regering zal volgens hem niet rusten 'voor de feiten boven tafel zijn'. Maar de nabestaanden komen toch zelf opnieuw in actie. Een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de ramp stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor een schadeclaim tegen Rusland.