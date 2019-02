Ontslag minister legt machtsstrijd in Iran bloot

Mohammad Javad Zarif stapt onder druk van de radicale facties op als minister van Buitenlandse Zaken.

Zarif kondigde zijn ontslag maandagavond aan op Instagram. 'Ik verontschuldig me oprecht voor het onvermogen om nog voort te werken en voor alle tekortkomingen tijdens mijn dienst', klonk het in een beknopt afscheid.

De 59-jarige Zarif gaf geen reden voor zijn onverwachte ontslag. Maar in een interview met de krant Jomhuri Islami liet hij dinsdag verstaan dat hij vertrok uit onvrede met de toenemende druk door radicale facties.

'Ons buitenlands beleid moet eerste loskomen van de strijd tussen partijen en facties', zei hij. 'Het dodelijke gif voor onze buitenlandpolitiek is dat het buitenlands beleid een kwestie wordt van partij- en factiegevechten.'

Nucleair programma

Met die uitspraken lijkt Zarif te bevestigen dat in het Iraanse regime een bitse machtsstrijd woedt. Die draait rond de nucleaire deal die het land in 2015 met het Westen sloot. Iran beloofde toen zijn nucleaire programma op te schorten.

Samen met president Hassan Rohani was Zarif de architect van het akkoord. Zij moesten toen opboksen tegen de conservatieve groepen in Teheran die de opschorting van het nucleaire programma zagen als een capitulatie voor de Verenigde Staten.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2018 de deal opgeblazen had, kregen Rohani en Zarif in eigen land de volle laag. De haviken zagen in Trumps beslissing de bevestiging van hun gelijk.

Trump veroordelen

In zijn interview haalde Zarif dinsdag uit naar die kritiek en benadrukte hij dat het Trump was die de stekker uit het akkoord had getrokken. 'Waarom veroordelen jullie de verkozen president van het land in plaats van Trump?'

Zarif en Rohani verzetten zich tegen de druk om het nucleaire programma weer op te starten. Samen met de Europese Unie en Rusland probeerden ze het akkoord te redden, ondanks de batterij sancties die Trump ontplooide.