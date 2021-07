'Ook Michel en Macron mogelijk doelwit spionagesoftware'

Presidenten, premiers en zelfs een koning waren mogelijk het doelwit van de spionagesoftware Pegasus. Onder hen de Belgische ex-premier Charles Michel en de Franse president Emmanuel Macron. Dat onthult een collectief van journalisten uit zestien landen.

Eerder onthulde het collectief van onderzoeksjournalisten Forbidden Stories en hun mediapartners dat journalisten en activisten wereldwijd in de gaten zijn gehouden met geavanceerde spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group.

De journalisten onderzochten een gelekte lijst van 50.000 telefoonnummers, die door klanten van NSO waren geselecteerd als doelwit voor cyberspionage. Hun software, Pegasus, kan zichzelf ongemerkt installeren op telefoons en meelezen met wat de gebruiker doet. Zo zijn wachtwoorden en berichten leesbaar, nog voor ze zijn verzonden. Het programma kan ook de videocamera of microfoon op een toestel ongemerkt aan- en uitschakelen.

Dinsdag onthulden verschillende media dat er op de gelekte lijst ook telefoonnummers van tien premiers, drie presidenten en zelfs een koning stonden. Het zou gaan om drie zittende presidenten: de Franse leider Emmanuel Macron, de Zuid-Afrikaan Cyril Ramaphosa en de Irakees Barham Salih.

Ook de premier van Pakistan Imran Khan, Mostafa Madbouly van Egypte en Saad-Eddine El Othmani van Marokko zouden op de lijst voorkomen. Daarnaast zou de koning van Marokko, Mohamed VI, mogelijk een doelwit geweest zijn.

Doelwit van Marokko

Ook de nummers van zeven oud-premiers stonden volgens het journalistencollectief op de lijst toen zij nog in functie waren. Onder hen de Belgische oud-premier Charles Michel (MR).

Het lijkt erop dat de Marokkaanse inlichtingendiensten zowel Michel als de Franse president Macron in 2019 op de lijst zetten. ‘We waren ons bewust van de dreigingen en we hebben maatregelen genomen’, zegt Michel in een korte reactie aan Le Soir en Knack, die deel uitmaken van het journalistencollectief.

Als deze feiten worden bewezen, is dat heel ernstig. Kabinet Emmanuel Macron

Het kabinet van Macron reageerde dinsdag geschrokken op de berichten: ‘Als deze feiten worden bewezen, is dat heel ernstig', klonk het in de Franse krant Le Monde.

Le Soir en Knack onthullen voorts dat ook Louis Michel, de vader van Charles Michel, in 2019 een mogelijk doelwit was. Hij was toen nog lid van het Europees Parlement.

Onderzoek gestart

Er loopt in Frankrijk intussen een onderzoek naar de klachten van journalisten, wier smartphones in opdracht van Marokko geïnfecteerd zouden zijn met de spionagesoftware. Onder meer de Franse nieuwswebsite Médiapart en het satarische blad Le Canard Enchaîné dienden een klacht in. Marokko ontkent de spionageactiviteiten.