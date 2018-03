Poets wederom poets: over een week staan 23 Britse expats in Rusland opnieuw in eigen land. Het incident vormt de spiegel van wat eerder deze week in Londen plaatsvond. Het VK wil Rusland een lesje leren omdat het de Russen ervan verdenken een ex-spion en zijn dochter vergiftigd te hebben op Britse bodem.