Ook Rusland zet kernwapenverdrag op de helling

Amerikaans president Donald Trump en buitenlandminister Mike Pompeo kondigden vrijdag in Washington aan dat de VS zich vanaf zaterdag niet meer aan de verplichtingen uit het verdrag zullen houden.

'Zoals voorheen blijven al onze voorstellen op dat vlak op tafel, de deuren voor gesprekken staan open', zei Poetin. 'Tussentijds vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren over die cruciale kwestie, voor ons beiden, voor onze partners en voor de hele wereld.'