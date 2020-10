Oorlog tegen honger bekroond met Vredesprijs

Het Noorse Nobelcomité heeft het Wereldvoedselprogramma met de Vredesprijs gelauwerd voor zijn strijd tegen de honger. Met de bekroning stuurt het politieke leiders een signaal: problemen als honger, klimaat en corona vergen een multilaterale aanpak.

Voor de 101ste keer heeft het Noorse Nobelcomité vrijdag de Vredesprijs uitgereikt. Liefst 318 kandidaturen waren de afgelopen maanden ingediend voor een van de meest prestigieuze bekroningen ter wereld. Uiteindelijk lauwerde de jury het Wereldvoedselprogramma, de voedselarm van de Verenigde Naties (VN).

'De Nobelprijs voor de Vrede gaat in 2020 naar het Wereldvoedselprogramma vanwege zijn inspanningen in de strijd tegen honger, vanwege zijn bijdrage aan de verbetering van een klimaat voor vrede in conflictgebieden en vanwege zijn enorme inspanningen om te voorkomen dat honger als wapen gebruikt wordt in oorlogen of conflicten', zei Berit Reiss-Andersen, de voorzitster van het Nobelcomité.

Coronapandemie

De net geen zestig jaar oude organisatie is volgens de jury meer dan ooit relevant. Vorig jaar leden meer dan 821 miljoen mensen, of een op de negen wereldburgers, aan chronische ondervoeding. 'Tegelijkertijd verkeerden 135 miljoen mensen in acute hongersnood. Het was al jaren geleden dat dat aantal nog zo hoog lag. Die groei is vooral te wijten aan oorlogen en conflicten', stipte Reiss-Andersen aan.

Wereldvoedselprogramma Opgericht in 1961

Voedseltak van de Verenigde Naties

Hoofdzetel in Rome

Telt zowat 17.000 medewerkers

Kreeg in 2019 8 miljard dollar aan giften

Verdeelde in 2019 15 miljard rantsoenen aan 97 miljoen mensen in 88 landen, vooral in conflictgebieden

De situatie is er in 2020 zeker niet op verbeterd. Daar zijn de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande internationale recessie niet vreemd aan. Door wekenlange lockdowns in alle hoeken van de wereld raakten de voedselketen en de bevoorradingsroutes verstoord.

Het is ook de vraag hoeveel geld overheden wereldwijd nog veil hebben voor de financiering van het Wereldvoedselprogramma (WFP) nu stimuluspakketten voor de stutting van de economie en de ondersteuning van werklozen en andere coronaslachtoffers miljarden opslorpen.

Geldkraan

Afgelopen zomer had de topman van het Wereldvoedselprogramma, David Beasly, al aan de alarmbel getrokken. 'Zonder flink wat extra noodhulp dreigen tegen eind dit jaar 270 miljoen mensen in acute hongersnood te verzeilen.' Vooral in Zuid-Amerika en Azië is de toestand precair.

Het Nobelcomité greep de uitreiking van de Vredesprijs aan om de internationale gemeenschap op te roepen de geldkraan niet dicht te draaien voor het Wereldvoedselprogramma, dat voor zijn financiering helemaal van giften afhangt. 'Een nooit geziene hongercrisis dreigt in de wereld als het WFP en andere voedselorganisaties niet de financiële steun krijgen die ze vragen.'

Volgens Reiss-Andersen heeft de hele wereld er baat bij dat het VN-orgaan zijn werk kan voortzetten of zelfs een versnelling hoger kan schakelen. 'Tot er een medisch vaccin tegen corona is, is voedsel het beste vaccin tegen chaos', zei ze.

Multilaterale aanpak

Op een moment dat op verschillende plaatsen in de wereld de nationalistische reflex weer opspeelt, stuurt het Noorse Nobelcomité de wereldleiders nog een tweede krachtig signaal met de bekroning van het WFP. Grote uitdagingen zoals de strijd tegen de hongersnood, de klimaatverandering of de coronapandemie vergen een multilaterale aanpak. Het WFP is een instelling die staat voor die wereldwijde samenwerking.

Tot er een medisch vaccin tegen corona is, is voedsel het beste vaccin tegen chaos. Berit Reiss-Andersen Voorzitster Noors Nobelcomité

'Op dit moment lijkt er een gebrek aan respect te bestaan voor het multilateralisme, terwijl het net cruciaal is via internationale samenwerking oplossingen te zoeken voor wereldwijde uitdagingen. Nooit was de nood aan internationale solidariteit en samenwerking zo groot', besloot Reiss-Andersen.