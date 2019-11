Ophef over uitstel onderzoek naar Boris Johnson

De Britse krant The Observer ontdekte dat functionarissen van een onafhankelijke politiecommissie vorige week lieten weten dat ze wachten tot na de verkiezingen op 12 december om aan te kondigen of ze een onderzoek openen naar 'mogelijke misdrijven' door Johnson.

Politici stellen dat door het uitstel van de beslissing of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen, het erop lijkt dat Johnson wordt beschermd tegen onwelgevallige krantenkoppen in de aanloop naar de verkiezingen in december. Sommigen suggereren dat er contacten zijn geweest tussen de premier en de onderzoekers.

Levenslang

Het is niet duidelijk wat de relatie tussen Johnson en het voormalige model Arcuri precies inhield. Zij zou in de VS hebben rondverteld dat ze een verhouding met Johnson had.