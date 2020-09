Opnieuw tienduizenden betogers in Wit-Rusland

In Wit-Rusland neemt de protestbeweging ook vijf weken na de betwiste presidentsverkiezingen niet in omvang af.

Sinds 9 augustus trekken elk weekend meer dan 100.000 mensen door de straten van Minsk om te protesteren tegen het nieuwe mandaat van Loekasjenko. Dat was ook zondag weer het geval. Sommige waarnemers spraken van 150.000 betogers. Ook in andere steden in het land is opnieuw betoogd.

De manifestanten botsten opnieuw op de massaal uitgerukte ordediensten, die de betogers de weg naar het presidentsgebouw versperden. Volgens de politie zijn in Minsk in totaal zo'n 400 mensen opgepakt tijdens de betoging.