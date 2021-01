Oppositieleider Navalny aangehouden na terugkeer in Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is nagenoeg meteen na zijn terugkeer in Moskou aangehouden. De Poetin-criticus werd afgelopen zomer naar Berlijn geëvacueerd nadat hij was vergiftigd.

Navalny had vorige week al aangekondigd dat hij ging terugkeren naar Rusland. Nochtans had de Russsische overheid toen al laten verstaan dat de oppositieleider meteen zou worden opgepakt bij aankomst. Navalny zou zich namelijk niet hebben gehouden aan de voorwaarden die werden gesteld toen de oppositieleider in 2014 een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg voor fraude. Volgens het Europese Hof van Justitie was dat proces toen politiek gemotiveerd.