Oppositieleider Navalny keert terug naar Rusland

Hoewel het risico bestaat dat hij achter de tralies belandt, keert de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zondag terug naar zijn thuisland.

Navalny liet weten dat hij komende zondag de oversteek maakt van Duitsland naar de Russische hoofdstad Moskou. 'Ik ga naar huis', meldt hij op Instagram. 'Ik heb het overleefd. Poetin, die heeft geprobeerd mij te vermoorden, zit nu te schreeuwen in zijn bunker en zal er alles aan doen om mijn terugkeer te verhinderen.'

In augustus vorig jaar werd Navalny tijdens een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Omsk ernstig ziek. Hij bleek vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Navalny werd twee dagen in een ziekenhuis in Omsk behandeld voor hij werd geëvacueerd naar een ziekenhuis in Berlijn. Sindsdien heeft hij de Russische geheime diensten ervan beschuldigd achter de moordpoging op hem te zitten.

Volgens zijn aanhangers wil het Kremlin niet dat Navalny terugkeert en zou het hem daarom bedreigen met gevangenzetting. Navalny kreeg in 2014 al een voorwaardelijke celstraf wegens fraude en die zou onvoorwaardelijk kunnen worden. Het Europese hof van Justitie oordeelde al dat het proces in 2014 politiek gemotiveerd was