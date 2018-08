Oxfam erft fortuin van verongelukte tycoon

Oxfam verloor de voorbije maanden duizenden donoren nadat bekendraakte dat werknemers van de hulporganisatie op haar kosten prostituées inhuurden tijdens hun werk in het door een zware aardbeving getroffen Haïti. Daarbij kwam ook een Belg in opspraak . Een onderzoek deed ook andere gevallen van ongepast seksueel gedrag aan het licht komen bij Oxfam UK.

Het verlies leidt ertoe dat Oxfam 16 miljoen pond moet besparen op de werkingskosten. Net nu raakt via de Britse krant The Sun bekend dat Oxfam niet minder dan 41 miljoen pond (46 miljoen euro) in de schoot geworpen krijgt door een schenking.

Nu blijkt dat Cousins een tijdje voor het ongeluk zijn testament aanpaste : hij liet er een clausule in opnemen dat als hij samen met zijn zonen zou omkomen het grootste deel van zijn geld naar Oxfam zou gaan. Buiten de 41 miljoen blijft er nog 3 miljoen pond over. Zijn beide broers krijgen elk 1 miljoen pond.

Oxfam liet in een mededeling weten 'extreem dankbaar' te zijn voor de gift en samen met de familie van Cousins en haar eigen instanties na te gaan hoe het geld het best kan worden ingezet. De 41 miljoen pond is ruim het dubbel van wat Oxfam in 2016 en 2017 kreeg aan legaten.