Panama Papers nekken advocatenkantoor Mossack Fonseca

Het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca heeft zijn activiteiten stopgezet. Het kantoor was de spil in de Panama Papers.

Bijna twee jaar nadat ICIJ, een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten waarvan De Tijd ook deel uitmaakt, uitpakte met de Panama Papers, geeft het advocatenkantoor dat centraal stond in de affaire rond belastingontwijking er de brui aan.

'De verslechtering van onze reputatie, de mediacampagne, de financiële druk en onrechtmatig optreden van bepaalde Panamese autoriteiten hebben onherstelbare schade toegebracht. Als gevolg daarvan moeten we onze activiteiten eind deze maand helemaal stopzetten', stelde het advocatenkantoor Mossack Fonseca in de nacht van woensdag op donderdag.

Dat betekent dat vrijwel alle medewerkers van het Panamese bedrijf op zoek mogen naar een andere job. 'Met uitzondering van een kleine groep. Die blijft om de verzoeken van de autoriteiten en andere openbare en privé-instellingen in te willigen', klonk het nog.

Exotische oorden

De wereld leerde de naam Mossack Fonseca begin april 2016 kennen. Via een groot gegevenslek ontdekte ICIJ dat het advocatenkantoor een van de vijf belangrijkste leveranciers van offshorevennootschappen in exotische oorden was.

Het had meer dan 500 werknemers en telde wereldwijd ruim 40 kantoren, onder meer in de Verenigde Staten, China en Zwitserland. Van daaruit hielp het zakenlui, criminelen, beroemdheden zoals Lionel Messi, politici maar even goed de bakker en de slager om de hoek aan constructies om inkomsten aan het oog van de fiscus in hun land te onttrekken.

Witwassen

In meerdere landen moeide ook justitie zich met de zaak. In 79 landen lopen zeker 150 onderzoeken naar mogelijke gevallen van belastingontwijking en witwassen.

Ook banken, vermogensbeheerders en andere adviseurs, die als tussenpersoon dienst deden, kwamen in het vizier te liggen. Eind vorig jaar voerde het Brusselse gerecht bijvoorbeeld nog een huiszoeking uit bij Belfius en diens voorloper Dexia.

Daarnaast grepen verschillende landen de zaak aan om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren. In ons land richtte het parlement een speciale commissie op. Die pakte eind vorig jaar met haar eindverslag uit.

Huiszoekingen

Al kort nadat ICIJ met de Panama Papers uitgepakt had, vielen de Panamese autoriteiten binnen bij Mossack Fonseca. Tot afschuw van de oprichters van het advocatenkantoor, Ramón Fonseca en Jürgen Mossack.

Schermvullende weergave Ramón Fonseca, een van de twee oprichters van Mossack Fonseca. ©AFP

Die gewaagden van een 'heksenjacht door de media'. Ze hielden ook vol dat de klanten van zijn bedrijf niets mispeuterden. 'Al valt statistisch niet uit te sluiten dat met sommige klanten problemen waren', klonk het bijna twee jaar geleden.

In juni vorig jaar waren er al signalen dat de Panama Papers Mossack Fonseca pijn gedaan hadden. Toen gaf Jürgen Mossack toe dat het advocatenkantoor de meeste filialen in het buitenland had moeten sluiten 'omdat de activiteiten fors teruggevallen waren'. In februari vorig jaar had de afdeling in Luxemburg bijvoorbeeld de deuren al gesloten.

Panama doelwit

Mossack Fonseca betreurt de gang van zaken en benadrukt dat ondanks alle negatieve berichten tegen het advocatenkantoor vooralsnog geen juridische stappen tegen het bedrijf gedaan zijn.

Volgens Mossack Fonseca vormden de Panama Papers een 'georchestreerde aanval van internationale instellingen tegen Panama om het financiële systeem van het land een klap toe te brengen'. Ook de Panamese autoriteiten lieten zich in gelijkaardige bewoordingen uit.