Pandemie duwde 150 miljoen extra kinderen in armoede

Dat blijkt uit een analyse die donderdag werd gepubliceerd door Unicef en Save the Children, waarbij in meer dan 70 landen de toegang tot onder andere gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en onderwijs werd bekeken.

Sinds de start van de corona-uitbraak is het aantal kinderen dat in armoede leeft in lage- en middeninkomenslanden met 15 procent gestegen, waardoor het in totaal nu al om ongeveer 1,2 miljard kinderen gaat, aldus Unicef en Save the Children.