Parag Khanna: ‘Jullie Europeanen zijn veel te pessimistisch'

Als Europa een vuist wil maken tegen de opmars van het Verre Oosten, moet het met digitale data polsen wat de burger echt wil. Dat zegt de Indiaas-Amerikaanse politicoloog Parag Khanna. ‘De vraag hoe democratisch een land is, wordt irrelevant.’

‘Ik ben wellicht de meest gedreven niet-Duitse Duitser in de wereld’, lacht Parag Khanna (40) als we hem ontmoeten in een hotel in Berlijn. De Indiaas-Amerikaanse politicoloog en publicist bracht hier een groot deel van zijn leven door en is bezeten door het Duitse politieke systeem.

Dat Duitsland de jongste maanden bleef draaien ondanks de historisch moeilijke coalitievorming, bevestigt de basisstelling van Khanna’s jongste boek: een sterke administratie is het belangrijkste succesrecept van een land. ‘Kijk naar Singapore, kijk naar China. En dus ook naar Duitsland, dat geen last heeft gehad van de politieke crisis omdat het een groot technocratisch gehalte heeft.’

Khanna werd geboren in India, groeide op in Abu Dhabi en Dubai, en verdeelt zijn tijd nu vooral tussen New York, Singapore en Berlijn. Hij is geopolitiek strateeg, analist en buitenlands adviseur van onder meer de Verenigde Staten, Singapore, de Emiraten en Panama. Hij spreekt op het Wereld Economisch Forum in Davos, geeft commentaar op de Amerikaanse nieuwszender CNN, gaf al verschillende TEDTalks en schreef een handvol boeken over de wereldpolitiek. In zijn jongste werk ‘Technocracy in America, Rise of the Info-State’ pleit hij voor een technocratisch bestuur als uitweg uit de Amerikaanse impasse.

Technocratieën zijn toekomst

Als professor ‘public policy’ aan de Universiteit van Singapore is Khanna een groot pleitbezorger van het technocratische regime van de stadsstaat, die volgens hem niet toevallig het best bestuurde bedrijf ter wereld wordt genoemd. ‘Technocratieën zijn de toekomst van Azië, omdat steeds meer samenlevingen beseffen dat democratie geen garantie is op nationaal succes. Een technocratie is een wedstrijd van IQ, geen wedstrijd van populariteit.’

Tegelijk haalt hij zijn mosterd in Zwitserland, waar hij ook een tijdje woonde. Hij looft het systeem van directe democratie omdat het de complexiteit van het land heeft overwonnen, en een groot gevoel van burgerschap heeft gecreëerd, zonder politieke blokkeringen

Sommige critici waarschuwen al voor een googlement in plaats van een government. Dat komt omdat ze te weinig vertrouwen hebben in hun regering. Parag Khanna Politicoloog

‘Mocht Plato nog leven,’ schrijft Khanna, ‘hij zou voor zijn ideale staat de welopgevoede en activistische Zwitsers als ideale burgers kiezen, en de perfect getrainde technocraten van Singapore als behoeders van die staat. De combinatie van die twee zou het saaiste maar efficiëntste regime ter wereld opleveren.’

Saai en efficiënt, de link met de Duitse bondskanselier Angela Merkel is snel gelegd. ‘Ze heeft weinig charisma en is een verschrikkelijk slechte communicator, maar ze is efficiënt. Daarom is ze meer technocraat dan politica. Ze is perfect op haar plaats in Duitsland, een regime met een sterk technocratisch gehalte. De lange coalitievorming heeft dat bewezen: de ministeries werkten, de ambtenaren werkten, de staat werkte. Niemand merkte dat het land stilstond. Net als in België tijdens de langste coalitievorming ooit. Jullie kwamen zelfs beter door de crisis dan veel landen die wel politieke maatregelen namen.’

Tonen zulke lange coalitiegesprekken niet net aan dat ons democratisch model op zijn limieten botst en de politieke versplintering tot een blokkering leidt, zoals nu ook in Italië?

Praga Khanna: ‘De vraag in welke mate jullie democratisch zijn, is zelfs niet relevant. Het gaat erom hoe sterk je bestuur is. Dat is het verschil tussen België en Duitsland en bijvoorbeeld Italië of Griekenland.'

'Het is niet de democratie die je vuilnis ophaalt. De staat doet dat. Zonder regering werd jullie vuilnis nog altijd opgehaald. In Italië is dat niet het geval. Niet je democratische, maar je technocratische gehalte bepaalt tegenwoordig hoe succesvol je bent als land.’

In Azië zie je dat in de praktijk, zegt u. China doet het beter dan India, Singapore beter dan de Filipijnen, Vietnam beter dan Indonesië.

Khanna: ‘Vooral China en Singapore blaken van het zelfvertrouwen. Ze liggen niet wakker van de opinie van hun inwoners, omdat ze merken dat hun eigen systeem tot prestaties leidt. Ze vinden het tegenwoordig zelfs aandoenlijk als ze westerlingen op bezoek krijgen die hen proberen te overtuigen van het nut van de westerse democratie. Ze trekken zich gewoon niets meer aan van jullie mening. Net zoals jullie zich jaren niets hebben aangetrokken van wat de wereld van jullie model dacht.’

Maar het Chinese regime schendt wel massaal de mensenrechten.

Khanna: ‘Natuurlijk is China niet perfect. Er sterven nog te veel mensen door armoede, de vervuiling is verschrikkelijk en de corruptie tiert welig. Maar voor een land met 1,5 miljard inwoners kan je geen schoolboek van elders uit de wereld kopiëren dat voorschrijft welk bestuur ideaal is. Dat kan alleen China zelf uitzoeken.’

Boosaardige keizer

Intussen trekt president Xi Jinping alle macht naar zich toe. Wat als hij zich ontpopt tot een nieuwe Mao, die in zijn almacht het land ten gronde richt?

Khanna: ‘In de politicologie noemen we dat het probleem van de evil emperor, de boosaardige keizer, waarbij autoritaire leiders die het nu goed doen vroeg of laat zullen worden opgevolgd door een slechterik, die het land naar de verdoemenis helpt. Een nieuwe Mao dus.'

'Maar daarbij vergeet je te kijken naar de manier waarop China daadwerkelijk wordt bestuurd. In het systeem zit een soort verzekeringspolis die je beschermt tegen die boosaardige keizer. De belangrijke strategische beslissingen worden collectief genomen door het permanent comité van de communistische partij.’

Maar Xi Jinping bepaalt wel de agenda van dat comité, en benoemt de leden.

Khanna: ‘Als hij morgen sterft en door een van de zes andere leden van het comité wordt opgevolgd, zou er heus niet veel veranderen in de politiek van China. En trouwens, we waarschuwen al dertig jaar voor een nieuwe Chinese dictator, en die is er nog altijd niet gekomen. Blijkbaar slaagt het systeem er dus wel degelijk in dat scenario te vermijden.’

‘De Amerikaanse socioloog Francis Fukuyama waarschuwt geregeld voor zo’n boosaardige keizer. Onlangs heb ik hem uitgenodigd in mijn huis in Singapore, waarin hij die stelling voorlegde aan de andere Singaporese gasten aan tafel. ‘Ben je daar weer,’ zeiden ze. ‘Wie zit er opgescheept met een boosaardige keizer? Niet Singapore, maar de Verenigde Staten!’’

Topbureaucraten

Maar bewijzen presidenten als Recep Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin niet hoe nefast te veel absolute macht voor een land kan zijn?

Khanna: ‘Dat zijn geen technocraten, maar kleptocraten. En die landen hebben geen intellectuele elite die zorgt voor een sterke administratie als tegengewicht. In een goede technocratie maakt het zelfs niet uit wie de leider is.'

Na Donald Trump wordt het mogelijk nog erger. Parag Khanna Politicoloog

'Kijk naar Singapore. De sterke man achter het succesmodel was Lee Kuan Yew. Nu maakt zijn zoon de dienst uit, maar over twee jaar vertrekt hij. Er zijn vier kanshebbers om hem op te volgen, maar wie het wordt, maakt uiteindelijk helemaal niet uit, omdat het systeem op zich sterk genoeg is. De topbureaucraten in het land zijn hoogopgeleid en goedbetaald, en van de beste in de wereld, maar ze hebben geen gezicht.’

Tegelijk pleit u voor meer referenda en directe democratie, zoals in Zwitserland. Winston Churchill zei ooit: ‘Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.’ Heeft het referendum over de brexit niet bewezen dat de kiezer niet altijd gelijk heeft?

Khann: ‘Laat me de vraag omkeren: wil jij dan geen democratie?’

Op lange termijn denken

Natuurlijk wel, maar misschien wil ik geen democratie waarin ongeïnformeerde mensen in referenda vooral hun ongenoegen over het systeem uiten, en helemaal niet objectief stemmen over de vraag die voorligt.

Khann: ‘Het klopt dat kiezers niet altijd het bredere plaatje zien of op lange termijn durven te denken. Maar dat is geen reden om hen aan de kant te zetten. Als je in een democratie bang bent dat mensen niet goed genoeg geïnformeerd zijn, doe daar dan iets aan.’

‘Daarnaast kan je ook directe democratie invoeren door veel meer gebruik te maken van data. Waarover klagen mensen op sociale media? Wat leren publieke onderzoeken? Welke klachten krijgt de overheid binnen? De technologie laat toe mensen op heel nieuwe manieren bij het beleid te betrekken. Democratie draait dan niet enkel meer om de vraag wíé de mensen willen, maar ook wát ze willen.’

Bureaucraten moeten datacraten worden, zegt u. Lopen we dan niet het risico dat de grote techbedrijven met al hun data te veel macht krijgen, ook politiek?

Khann: ‘Sommige critici waarschuwen al voor een googlement in plaats van een government. Maar dat komt gewoon omdat ze te weinig vertrouwen hebben in hun regering. De grote techbedrijven hebben niet zo veel politieke macht als we hun nu soms toedichten.'

'De data die ze van consumenten verzamelen, gebruiken ze voor hun eigen commerciële werking, en het is niet hun bedoeling daarmee politieke macht te verwerven. Maar als ze die gegevens anonimiseren, bundelen tot metadata en doorspelen aan de regering, kunnen die wel enorm bruikbaar zijn om betere beslissingen te nemen.’

Individualisering van de politiek

Fukuyama zegt dat de Amerikaanse democratie een externe schok nodig heeft om weer gezond te worden. Kan Trump die schok zijn?

Khann: ‘Mensen die beweren dat Trump even snel zal verdwijnen als hij is gekomen, zijn naïef. Zijn verkiezing tot president is net een symptoom van de erosie van het systeem. Na Trump wordt het mogelijk nog erger, omdat de Amerikaanse politiek te afhankelijk is van één persoon.'

'Kijk naar hoe hoog de verwachtingen gespannen waren bij de verkiezing van Obama. Toen hij zijn beloftes niet kon waarmaken, was de kater groot. De Amerikaanse politiek is een realityshow geworden die rond één persoon draait. Het is niet in het China van Xi Jinping dat de individualisering van de politiek te ver doorgeschoten is, maar in de VS.’

Sommigen beweren toch dat het nogal meevalt met Trump, net omdat hij in de democratische structuren van het bestel zit ingekapseld.

Khanna: ‘Dan geven die mensen de Amerikaanse democratie te veel krediet. De enige reden waarom het tot nog toe meevalt, is het feit dat Trump een idioot is die de hele dag televisie kijkt, en geen gevaarlijke ideoloog met een doordacht plan dat ons naar de verwoesting leidt.’

Connectie met Verre Oosten

Dreigt Trump met zijn aangekondigde heffingen op staal en aluminium geen nieuwe golf van protectionisme in gang te zetten?

Khanna: ‘Net als kapitalisme is globalisering een van de oudste en sterkste drijvende krachten van de wereld. 90 procent van de wereldbevolking is dol op globalisering. Die kracht hou je niet tegen.’

Kan Europa daar een leidende rol in spelen?

Khanna: ‘Absoluut. Daar gaat mijn volgende boek over. Nu Azië de economische wereldmacht wordt, zal Europa met meters voorsprong de strijd met de VS winnen om daar het meest baat uit te halen.'

90 procent Globalisering 90 procent van de wereldbevolking is dol op globalisering.

'De nieuwe Zijderoute geeft jullie continent de beste connectie met het Verre Oosten. En connectiviteit zal bepalen wie succesvol is in de toekomst. Bovendien produceren jullie de gesofisticeerde afgewerkte producten waar China nood aan heeft: Duitse auto’s en afwasmachines, Italiaans en Frans voedsel, enzovoort.’

Vietnam en Indonesië

En we mogen niet focussen op China alleen, zegt u.

Khanna: ‘In Azië wonen 3,5 miljard niet-Chinezen. Hun gezamenlijke economieën zijn groter dan die van China, en groeien sneller. Westerse bedrijven hebben intussen door dat in China moeilijk geld te verdienen valt, dus richten ze zich op die andere landen: Vietnam, Thailand, Cambodja, Pakistan, de Filipijnen, Indonesië.’

In uw boek ‘Connectography’ betoogt u dat de Trumps van deze wereld de groeiende connectiviteit tussen landen niet zullen tegenhouden. ‘Elke muur eindigt ooit als een toeristische attractie’, schrijft u. Gaat dat wel op voor Europa, dat worstelt met de vluchtelingen aan zijn grenzen?

Khanna: ‘Ik zeg niet dat grenzen iets van het verleden zijn. Maar een grens is ook een filter om mensen binnen te laten. De grens tussen de VS en Mexico, waar Trump zich zo druk om maakt, is nu al een van de drukste overgangen ter wereld.'

'Dat geldt ook voor Europa: tenzij jullie erin slagen het geboortecijfer te verdubbelen, zullen jullie grenzen voldoende open moeten blijven om werkkrachten te importeren. Wist je dat Duitsland beslist heeft 200.000 verplegers en verpleegsters in te voeren? De regering zal dat niet op posters in het straatbeeld aankondigen, maar intussen onderwijzen de Filipijnen hun verpleegsters al in het Duits. Voor die 200.000 werkkrachten zijn er geen Europese muren: ze vliegen gewoon hierheen en hun visum ligt klaar.’

Migratieprobleem

Maar door de bevolkingsexplosie en de klimaatopwarming dreigen wel 30 miljoen Afrikanen naar Europa te willen migreren.

Khanna: ‘De klimaatopwarming zou er vooral toe kunnen leiden dat honderden miljoenen migranten richting Canada en Rusland trekken, omdat die landen er enorm veel landbouwgrond bij krijgen. De Canadese regering acht het zelfs mogelijk dat haar bevolking verdrievoudigt tegen 2100.'

'Europa zelf heeft geen migratieprobleem, wel een integratieprobleem. Terwijl de oplossing eenvoudig is: verplicht elke nieuwkomer om meteen de taal te leren.’

Is het zo gemakkelijk? Is het maatschappelijk draagvlak voor migratie niet beperkt? Je kan toch niet rond het succes van anti-immigratiepartijen in Europa kijken?

Khanna: ‘Een aantal jaar geleden was de Nationaldemokratische Partei Deutschlands enorm in opmars. Dat was echt een extreemrechtse partij. In de Berlijnse wijken waar die partij goed scoorde, durfde ik met mijn donkere huid de straat niet op. Intussen is iedereen die partij vergeten, behalve mensen zoals ik, die er bang voor waren. Mijn punt is: populisten komen en gaan.’

Merkel is technocraat

Maar de rechts-populistische AfD - Alternative für Deutschland - haalde bij de Duitse verkiezingen wel 13 procent van de stemmen.

Khanna: ‘Die partij is toch veel minder gevaarlijk dan de NPD. Het gaat om intellectuelen die cappuccino’s drinken, en zich oorspronkelijk vooral tegen Europa afzetten. En Merkel heeft intussen al de immigratie teruggeschroefd, dus ook een deel van het AfD-programma overbodig gemaakt.'

'Als Merkel daar in haar campagne beter over had gecommuniceerd, had de AfD nooit zo veel stemmen gehaald. Wat weer maar eens bewijst dat Merkel een betere technocraat dan politica is.’

U bent wel optimistisch, niet?

Khanna: ‘Als mens wel. Als wetenschapper probeer ik zo objectief mogelijk te zijn. We zijn gewoon te fatalistisch. Neem de doemberichten over de digitale revolutie die massale werkloosheid zal veroorzaken en ons sociaal model onderuit zal halen. Terwijl er ook studies zijn die voorspellen dat 90 procent van de jobs die mensen in de toekomst zullen uitvoeren nu nog niet bestaan. Hoe kan je dan voorspellingen doen over massaal jobverlies?’