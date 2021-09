Partij Poetin op kop in Russische parlementsverkiezingen

De partij Verenigd Rusland van de Russische president Vladimir Poetin leidt in de Russische parlementsverkiezingen met 38,5 procent van de stemmen. De oppositie werd wel grotendeels uitgesloten van de stembusgang.

Exitpolls dichten Verenigd Rusland 45,2 procent van de stemmen toe. De communisten zouden uitkomen op 21 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2016 haalde de partij van Poetin nog 54,2 procent en de communisten 13,3 procent.

Slim stemmen

De beweging van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny had zijn aanhangers opgeroepen om zich in elk kiesdistrict te scharen achter de kandidaat met de beste kansen om Verenigd Rusland te kloppen. De overheid heeft er echter alles aan gedaan om dat ‘slim stemmen’ te voorkomen, onder meer door bepaalde stemapps en online zoekopdrachten te verbieden.

Volgens nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de centrale verkiezingscommissie de afgelopen drie dagen zeker 750 klachten ontvangen over mogelijke misstanden bij de parlementsverkiezingen in het land. Volgens het ministerie zijn er geen serieuze misstanden die de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

Onregelmatigheden

Onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, publiceerden zaterdag een rapport waarin sprake was van duizenden 'onregelmatigheden' verspreid over het land. Mensen brachten bijvoorbeeld meer dan één keer een stem uit. Veel van deze onregelmatigheden werden vastgelegd op foto's of videobeelden.