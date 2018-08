Paus adviseert psychiatrische hulp tegen homofilie

'Als de onrust zich manifesteert in de kindertijd, kan de psychiatrie nog veel doen', zei paus Franciscus maandag.

Toen iemand hem vroeg raad te geven aan ouders die denken dat hun kind homo is, zei hij dat 'ze eerst moeten bidden. Niet mogen veroordelen. Ze moeten de dialoog aangaan en hen proberen te begrijpen.'

Vervolgens wierp hij de vraag op op welke leeftijd de 'onrust' zich manifesteert. 'Dat is belangrijk. Als die zich manifesteert in de kindertijd, kan de psychiatrie nog veel doen. Je moet afwachten hoe de dingen lopen. Het is anders als het pas na twintig jaar uitkomt.'