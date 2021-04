Paus vraagt eerlijke verdeling vaccins

'Ik dring er bij de hele internationale gemeenschap op aan om, in de geest van globale verantwoordelijkheid, zich te engageren om de vertragingen in de verdeling van vaccins op te lossen, en om de distributie te verzekeren in de armste landen', aldus de paus in zijn homilie.

Door de coronapandemie is dit het tweede jaar op rij dat de paasviering wordt gevierd in de Sint-Pietersbasiliek in aanwezigheid van een beperkt aantal mensen, in plaats van de tienduizenden gelovigen die normaal in de basiliek en buiten op het Sint-Pietersplein de viering en de zegen bijwonen. Nu was het plein leeg.