Paus vraagt politici om 'drastische maatregelen' tegen klimaatverandering

De hoogste leider van de Rooms-katholieke kerk doet zijn oproep in een brief naar aanleiding van de wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. De oproep valt aan de vooravond van de klimaattop van de Verenigde Naties die deze maand plaatsvindt in New York. Hij noemt die bijeenkomst van ‘bijzonder belang'. De overheden krijgen er de kans om te laten zien dat ze in staat zijn om drastische maatregelen te nemen, klinkt het.