Pentagon slaat alarm over militaire expansie China

China zet zijn militaire expansie in Azië genadeloos voort, waarschuwen de Verenigde Staten. De beschuldigingen komen boven op een hoogoplopend handelsconflict.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie publiceerde vrijdag zijn jaarlijkse doorlichting van de Chinese defensie. Volgens het Pentagon staat het als een paal boven water dat het regime volop investeert in de uitbouw van zijn strijdkrachten, ondanks een gevoelige economische afkoeling. Volgens een schatting spendeert het land jaarlijks 190 miljard dollar (167 miljard euro) aan defensie. Dat kan tegen 2028 oplopen tot 240 miljard dollar.

De VS sluiten niet uit dat China oefent voor aanvallen op Amerikaanse doelwitten.

Het Pentagon waarschuwt dat China de afgelopen drie jaar zijn actieterrein fors heeft uitgebreid, bijvoorbeeld door bommenwerpers steeds verder van het vasteland te laten patrouilleren. Daarmee willen de Chinezen vooral aantonen dat hun capaciteit gevoelig is verbeterd. Analisten sluiten niet uit dat China ‘oefent voor aanvallen op Amerikaanse doelwitten en die van zijn bondgenoten’.

Zuid-Chinese Zee

Peking heeft het vizier vooral gericht op de Zuid-Chinese Zee, waarlangs jaarlijks zowat 3.400 miljard dollar aan internationale handel passeert.

De Chinezen claimen meer dan 80 procent van het gebied en bouwden daarom de afgelopen jaren een rist kleine eilanden en koraalriffen uit tot heuse militaire bases. Dat gebeurde tot grote frustratie van omringende landen, waaronder Vietnam en de Filipijnen, die ook enkele eilanden claimen.

In zijn rapport geeft het Pentagon aan dat de ontwikkeling van de betwiste eilanden nog niet is afgerond. Er zouden plannen op tafel liggen om drijvende kerncentrales naar het gebied te sturen. Chinese staatsbedrijven sloegen vorig jaar de handen in elkaar om daarmee de commerciële ontwikkeling van de Zuid-Chinese Zee te versnellen. Het Pentagon waarschuwt dat de plannen een extra obstakel in het territoriale conflict zijn.

Slechte relaties

Het rapport is vooral een signaal dat de VS de expansie van de Chinese defensie nauwlettend in de gaten houden.

Het rapport is vooral een signaal dat de VS de expansie van de Chinese defensie nauwlettend in de gaten houden. De militaire relaties tussen beide landen zijn al een tijd sterk verslechterd. Begin dit jaar plaatste het Pentagon China, samen met Rusland, centraal in zijn nieuwe defensiestrategie. Enkele maanden later trok Washington een uitnodiging aan het Chinese leger in om deel te nemen aan internationale manoeuvres in de Stille Oceaan.

De militaire expansie is een stokpaardje van de Chinese president Xi Jinping. Hij maakt er geen geheim van dat hij zijn land wil uitbouwen tot een militaire grootmacht. ‘We hebben de capaciteit om onze rechtmatige rol in de wereld op te nemen’, zei Xi in maart. ‘We staan klaar om een bloedige strijd te leveren met onze vijanden.’ Onder Xi, die sinds 2012 de lakens uitdeelt in Peking, is China een steeds nationalistischer koers gaan varen.

We staan klaar om een bloedige strijd te leveren met onze vijanden. Xi Jinping President van China

Maar die aanpak botst in China op steeds meer wrevel, al durft niemand openlijk kritiek te geven. Door luidkeels zijn geopolitieke ambities te etaleren, zou Xi volgens critici onnodig de argwaan van het Westen aanwakkeren. Zij verwijten de president dat hij is afgedreven van het motto dat Deng Xiaoping - de grondlegger van het Chinese groeiwonder - hanteerde: ‘Verberg je kracht en wacht je tijd af.’