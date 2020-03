Peruaanse ijveraar voor wereldvrede Perez de Cuellar overleden...

Peru is in een diepe rouw gedompeld. Zijn illustere landgenoot Javier Pérez de Cuéllar is niet meer. Als topman van de Verenigde Naties streefde de 'geboren pacifist' in de woelige jaren 80 van de vorige eeuw wereldwijd naar vrede.

In Peru is in de nacht van woensdag op donderdag een stukje historie teloorgegaan. Javier Pérez de Cuéllar is niet meer. 'Na een erg moeilijke week is mijn vader, een geboren pacifist, overleden. Hij rust nu in vrede', deelde diens zoon Francisco Pérez de Cuéllar even na middernacht Belgische tijd op de Peruaanse radio mee.

Het overlijden van de eeuweling beroert niet alleen de gemoederen in zijn vaderland. Het raakt wereldwijd een gevoelige snaar. Bijvoorbeeld bij de huidige VN-topman António Guterres. 'Ik ben verdrietig om het heengaan van een talentvolle staatsman, een geëngageerd diplomaat en een persoonlijke bron van inspiratie.' Tijdens zijn leven bepaalde de afstammeling van een blanke oligarchenfamilie uit Lima dan ook mee het verloop van de geschiedenis.

Van advocatuur naar diplomatie

Pérez de Cuéllar leek voorbestemd om een carrière in de advocatuur uit te bouwen. Maar niet lang na de beëindiging van zijn studies sloeg hij een andere weg in: die van de diplomatie. Al snel zei hij Lima tijdelijk vaarwel om posten te bekleden in het verre en minder verre buitenland. Na doortochten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Bolivia, de Sovjet-Unie, Polen en Zwitserland belandde de Peruaan in 1971 als permanent vertegenwoordiger van zijn land bij de Verenigde Naties in New York.

De 'geboren pacifist' bleef er niet onopgemerkt. De toenmalige VN-secretaris-generaal, de Oostenrijker Kurt Waldheim, stuurde hem tijdens de tweede helft van de jaren 70 als speciale gezant naar Cyprus om te bemiddelen in het conflict tussen de Grieken en de Turken. Begin jaren 80 poogde Pérez de Cuéllar Pakistan en Afghanistan de weg naar vrede te tonen.

De internationale gemeenschap leerde de Peruaan vanaf begin 1982 echt goed kennen toen hij het tot vijfde secretaris-generaal van de Verenigde Naties schopte. Als 'president van de wereld' stuurde Pérez de Cuéllar in het daaropvolgende decennium onder meer aan op een staakt-het-vuren in de oorlog tussen Irak en Iran (1980-1988), het einde van de burgeroorlog in El Salvador (1979-1992), de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in Libanon en vrede in Cambodja. Tijdens de Falklandoorlog bracht hij Argentinië en het VK aan de onderhandelingstafel. De onafhankelijkheid van Namibië, een van de laatste kolonies op het Afrikaanse continent, omschreef hij als zijn 'grootste verwezenlijking' als VN-baas.

Presidentschap

Na het einde van zijn VN-mandaat probeerde Pérez de Cuéllar zijn carrière een laatste wending te geven. In 1995 deed hij in zijn vaderland een gooi naar het presidentschap. Vergeefs. Alberto Fujimori sloeg hem al in de eerste rond knock-out, waarna de kranige zeventiger de rust ging opzoeken in zijn Parijse verblijf.

Even keerde Pérez de Cuéllar nog terug op het hoogste politieke niveau in Peru. Nadat Fujimori naar Japan gevlucht was na beschuldigingen van corruptie fungeerde hij een jaar als premier en minister van Buitenlandse Zaken in een overgangsregering. Tussen 2001 en 2004 sloot hij zijn diplomatieke carrière af als Peruaans ambassadeur in Frankrijk en bij de Unesco.