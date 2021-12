Pfizer minder efficiënt tegen omikron, maar bescherming toch beter dan gevreesd

Een dubbele vaccinatie met het vaccin van BioNTech-Pfizer beschermt voor 70 procent tegen een ziekenhuisopname na een besmetting met de omikronvariant, blijkt uit een Zuid-Afrikaanse studie. Bij delta was dat 93 procent.

De omikronvariant van het coronavirus, die eind november voor het eerst werd opgemerkt in Zuid-Afrika, doet de wereld vrezen voor een nieuwe grote coronagolf. De variant blijkt beter dan zijn voorgangers in staat te zijn de door besmetting of vaccinatie opgebouwde immuniteit te omzeilen.

Omikron is in een mum van tijd de dominante speler geworden in Zuid-Afrika. Discovery Health, 's lands grootste private zorgverzekeraar, heeft voor het eerst data vrijgegeven over de impact van de variant op het land. Het gaat over voorlopige data die nog niet aan een peer review zijn onderworpen.

70% Bescherming Een dubbele prik met het vaccin van BioNTech-Pfizer beschermt na een besmetting met omikron voor 70 procent tegen een ziekenhuisopname.

Uit de data blijkt dat een dubbele prik met het vaccin van BioNTech-Pfizer na een besmetting bij omikron 70 procent beschermt tegen een ziekenhuisopname. Bij delta bood een inenting een gevaccineerde nog 93 procent minder kans om gehospitaliseerd te worden.

Minder bescherming tegen besmetting

De bescherming die BioNTech-Pfizer biedt, ligt zo lager bij omikron, al zijn de resultaten beter dan sommigen hadden gevreesd. De bescherming tegen een besmetting valt veel harder terug. Het vaccin beschermt nog maar voor 33 procent tegen een omikronbesmetting. Bij delta was de kans op een infectie bij een gevaccineerde nog 80 procent kleiner.

Dat betekent dat omikron er beter in slaagt de door het vaccin opgebouwde antistoffen, de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen een virus, te omzeilen. Het zijn die antistoffen die vermijden dat het virus het lichaam kan binnendringen en mensen besmet geraken.

De T-cellen, de tweede verdedigingslinie die eveneens door het vaccin wordt versterkt, houden echter beter stand. Mensen geraken weliswaar besmet, maar de T-cellen vermijden dat ze ernstig ziek worden door het virus en zelfs in het ziekenhuis kunnen belanden of overlijden.

Minder zwaar ziek

30% Boosterprik Bijna een op de drie volwassen Belgen heeft intussen een boosterprik tegen het coronavirus gekregen.

De studie wijst ook uit dat mensen minder zwaar ziek worden na een besmetting met omikron dan van andere varianten van het virus doorheen andere golven. Slechts een kwart van de Zuid-Afrikanen is gevaccineerd, maar het grootste deel van de bevolking werd eerder al besmet met het virus. Mogelijk biedt die eerdere besmetting bescherming tegen zware ziekte.

Hoewel beter dan gevreesd blijven de resultaten wel zorgwekkend. Als het virus zich gemakkelijker kan verspreiden, worden onvermijdelijk meer mensen ziek. Zelfs als het ziekteverloop milder zou zijn, speelt de wet van de grote getallen. Fors meer besmettingen met een lagere kans op een zwaar verloop kan nog altijd leiden tot meer ziekenhuisopnames.

Derde prik

Lees meer Vlaanderen plant forse versnelling met boosterprik

De hoop is dat de bescherming tegen de omikronvariant door een boostershot met Pfizer-BioNTech of Moderna de hoogte in kan schieten. Laboratoriumonderzoek wijst alvast uit dat het geval is.

Bijna een derde van de Belgische volwassenen heeft intussen een bijkomende prik gekregen. Het aanvankelijke plan was tegen eind maart iedereen te 'boosteren', maar de overheid bekijkt nu hoe dat al voor eind januari kan gebeuren.