Pfizer-vaccin doorstaat Israëlische 'realiteitstest'

Een Israelische studie met 1,2 miljoen mensen suggereert dat het Pfizer-vaccin 94 procent van de waarneembare besmettingen voorkomt.

Na uitstekende resultaten in klinische proeven doorstaat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ook de proef van grote bevolkingsgroepen in het echte leven. Dat leren data uit Israël, de wereldwijde koploper in vaccinatie.

Onderzoekers van Clalit, een Israelische dienst voor gezondheidszorg, legden de data van twee groepen van 600.000 mensen naast elkaar. De ene groep heeft vaccins gekregen, de andere nog niet. Ze vergeleken daarbij mensen van dezelfde leeftijd en met dezelfde gezondheidssituatie.

In de groep die al vaccins toegediend kregen, waren er 94 procent minder besmettingen. Even belangrijk is dat bijna alle ernstige ziekenhuisopnames verdwijnen na vaccinatie. De opnames daalden met 92 procent.