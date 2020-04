Piek in wereldwijde militaire uitgaven

De militaire uitgaven wereldwijd groeien ieder jaar sneller en sneller. In Europa is Duitsland de opmerkelijkste groeier.

Alle landen ter wereld spendeerden vorig jaar samen 1.917 miljard dollar aan defensie. Dat komt neer op 230 euro per persoon en 2,2 procent van de jaarlijkse wereldwijde productie.

Dat zegt de Zweedse organisatie SIPRI, die jaarlijks de uitgaven in kaart brengt, in haar rapport voor 2019. Ze ziet een almaar snellere groei van de militaire uitgaven.

De Verenigde Staten blijven met kop en schouders boven de rest uitsteken. Met 732 miljard dollar uitgaven is het land goed voor 38 procent van de wereldwijde militaire budgetten. Het geeft meer uit dan de rest van de top tien samen.

China en India

De verschuivingen zijn daarom vooral buiten de VS te zien. Voor het eerst wordt de top drie vervolledigd door twee Aziatische landen: China en India. Daarna volgen Rusland en Saoedi-Arabië.

Even opmerkelijk is het groeiritme: zowel de VS als China en Rusland verhoogde vorig jaar het defensiebudget met ongeveer 5 procent. India steeg sneller, met een kleine 7 procent. Maar Saoedi-Arabië knipte 16 procent weg uit de defensie-uitgaven.

Lot in eigen handen

Voorts in de top tien is merkbaar hoe Duitsland de voorbije jaren Defensie belangrijker is gaan vinden. Dat gebeurt tegen de achtergrond van twijfel over hoe de Amerikaanse president Donald Trump de NAVO en Russische dreiging ziet.

Bondskanselier Angela Merkel en andere Europese leiders zeiden enkele jaren geleden al dat Europa zijn 'lot in eigen handen moet nemen' wanneer het gaat over veiligheid en defensie. In de EU is het eerste zaadje geplant om tot betere militaire samenwerking tussen de Europese hoofdsteden te komen.

De Duitse defensie-uitgaven stegen in 2019 met 10 procent tot 49 miljard dollar. Daarmee staat het land op ongeveer dezelfde hoogte als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die hun uitgaven stabiel hielden.

In vergelijking tot de totale jaarlijks gecreëerde welvaart geeft Duitsland echter nog altijd weinig uit: 1,3 procent van het bbp, tegenover 1,7 procent voor de Britten en 1,9 procent voor de Fransen. Ter vergelijking: In Israel is dat 5 procent, in Oman een kleine 9 procent.

NAVO

De NAVO-landen, waartoe België behoort, zijn samen goed voor 54 procent van de wereldwijde militaire uitgaven.

België spendeert jaarlijks 0,9 procent van het bbp aan defensie, leert het overzicht, wat minder is dan in 2010. Het zet ons land op plaats 39, met 0,3 procent van de wereldwijde uitgaven. Die positie leidt al jaren - ook onder president Barack Obama - tot kritiek van de Verenigde Staten, die vinden dat België zijn engagementen binnen de NAVO niet naleeft.