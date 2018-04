Pinelopi Goldberg nieuwe hoofdeconoom voor de Wereldbank

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Wereldbank krijgt een vrouw de topfunctie van hoofdeconoom. Topeconome Pinelopi Goldberg treedt in de voetsporen van de befaamde Paul Romer.

De Wereldbank heeft Yale professor Pinelopi Koujianou Goldberg aangeduid als nieuwe hoofdeconoom. Zij neemt de fakkel over van Paul Romer, die het al na vijftien maanden voor gezien hield. Hij nam ontslag in januari 2018 na heel wat controverse rond zijn persoonlijkheid en rond de 'Doing Business'-lijst van de Wereldbank. De manier waarop die lijst werd samengesteld, onder andere de statistische methode en de criteria, kreeg heel veel kritiek van ngo's.