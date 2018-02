Plan International-medewerkers misbruikten kinderen

Na eerdere hulporganisaties is ook bij Plan International seksueel misbruik aan het licht gekomen. Daarbij waren kinderen het slachtoffer, meldt de organisatie in een mail aan haar donateurs.

In een jaar tijd waren er zeker zes gevallen waarbij kinderen het slachtoffer waren, meldt Plan International, het vroegere Foster Parents Plan. De zes personen zijn direct ontslagen. Vijf van de zes hebben een strafbaar feit gepleegd en er is aangifte tegen hen gedaan.

De ngo richt zich op de verbetering van de levenssituatie van kinderen en jongeren. Tienduizend medewerkers en duizenden vrijwilligers helpen via de ngo in 75 landen maar liefst 17 miljoen meisjes en 15 miljoen jongens.

Oxfam

De ngo-wereld beleeft haar #MeToo-moment sinds Ofxam UK in opspraak kwam met een seksschandaal. In 2011 organiseerde de Belgische directeur Roland Van Hauwermeiren in Haïti seksfeestjes waarop mogelijk minderjarigen aanwezig waren. Ook zijn opvolger werd ontslagen wegens wangedrag waarbij hulpverleners het slachtoffer zijn geweest.