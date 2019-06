Poetin: 'Liberale ideeën zijn voorbijgestreefd'

Op de G20-top houdt de Amerikaanse president Donald Trump overleg met zijn Russische collega Vladimir Poetin.

Met een sardonische glimlach vroeg Donald Trump zijn Russische collega Vladimir Poetin tot tweemaal toe: 'Meng je niet in onze verkiezingen.' Poetin glimlachte daarop stilzwijgend.

De Koude Oorlog was slecht, maar er waren tenminste regels. Vladimir Poetin Russisch president

Op de G20-top in de Japanse stad Osaka zitten Trump en Poetin vrijdagochtend voor het eerst samen sinds hun omstreden top in Helsinki vorige zomer. Toen kreeg Trump in eigen land enorme kritiek omdat hij meer belang scheen te hechten aan Poetins ontkenning dan aan de bewijzen van zijn eigen veiligheidsdiensten dat Rusland zich in 2016 mengde in de presidentsverkiezingen die Trump won.

Dat was ook de conclusie van speciaal aanklager Robert Mueller, die echter geen sluitende bewijzen vond dat Trumps campagne destijds zou hebben samengezworen met Rusland. Trumps Republikeinse parlementsleden hebben de voorbije jaren ook extra sancties uitgevaardigd tegen Rusland en Poetins entourage.

Koude Oorlog

Trump en Poetin hebben het in Osaka vooral over hun vaak tegengestelde belangen in conflicten. Van Oekraïne over Syrië, Iran en Noord-Korea tot Venezuela. Ook hun wederzijdse dreiging om decennia oude nucleaire verdragen op te blazen komt ter sprake.

'De Koude Oorlog was slecht, maar er waren tenminste regels', klaagde Poetin in een interview dat de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag publiceerde. Daarin plaatst hij vraagtekens bij Trumps unilaterale 'America First'-buitenlandbeleid. 'Nu lijkt het alsof er totaal geen regels meer zijn.'

Hoofdzonde

In datzelfde spraakmakende interview looft Poetin Trump vooral als een voorbeeld van hoe rechts-populisten, zoals Viktor Orban in Hongarije en Matteo Salvini in Italië, in het Westen in opmars zijn. Geruchten dat Rusland ook die Europese populisten zou vooruitstuwen door geheime financiële steun en manipulatie van sociale media ontkent Poetin.

'De liberale ideeën zijn voorbijgestreefd', vindt hij. 'Ze conflicteren steeds meer met de belangen van een overweldigende meerderheid van de bevolking.'

Wir schaffen das

Daarbij verwijst hij vooral naar het migratiedebat in het Westen, waarbij hij het 'Wir schaffen das'-model van de Duitse bondskanselier Angela Merkel als een hoofdzonde kapittelt. 'Het liberale idee is dat er niets gedaan moet worden. Dat migranten straffeloos kunnen moorden, plunderen en verkrachten omdat hun rechten als vluchteling beschermd zijn.'