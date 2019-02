Poetin bedreigt VS met nucleaire wapenwedloop

De Russische president waarschuwt dat hij de VS in het vizier zal nemen als de Amerikanen kernwapens installeren in Europa.

Vladimir Poetin hield woensdag in het Russische parlement zijn jaarlijkse state of the union. In de beleidstoespraak ging hij frontaal in de aanval tegen zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump. Die besliste onlangs uit een cruciaal kernwapenverdrag met Moskou te stappen.

Door het zogenaamde INF-verdrag uit 1987 op te blazen dreigt een nieuwe nucleaire wapenwedloop. Het verdrag voorzag in de ontmanteling van kernwapens. Poetin benadrukte dat hij niet van plan is de confrontatie op te zoeken door als eerste nieuwe kernraketten te installeren.

'Twee keer nadenken'

Laat Amerika de snelheid en omvang meten van de wapensystemen die wij ontwikkelen. Vladimir Poetin Russische president

Volgens de Russische president denken de VS best twee keer na voor ze zich in een wapenwedloop storten. 'Kunnen ze tellen?', vroeg hij in het parlement. 'Ik ben zeker dat ze dat kunnen. Laat hen de snelheid en omvang meten van de wapensystemen die wij ontwikkelen.'

Als de Amerikanen zoals in de jaren 80 nieuwe raketten gaan plaatsen bij hun Europese bondgenoten, lopen niet alleen die landen gevaar, dreigde Poetin. Rusland zal dan kernwapens ontwikkelen die ook de 'beslissingscentra' in de VS kunnen treffen.