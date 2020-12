Poetin blaast warm en koud over reset relaties met VS

De Russische president Vladimir Poetin stuurt tegenstrijdige signalen richting de Verenigde Staten. Enerzijds hoopt hij op een reset van de relaties na de machtswissel in het Witte Huis. Tegelijk tackelt hij de Amerikanen met de voeten vooruit.

Zodra het einde van een kalenderjaar in zicht komt, weten de Russen hoe laat het is. Dan maakt hun leider graag tijd vrij om op de meest uiteenlopende vragen van binnen- en buitenlandse journalisten te antwoorden. Die traditie hield Vladimir Poetin ook in 2020 in ere. En dus onderwierp hij zich donderdag ruim vier uur lang aan een spervuur van vragen.

Vijf weken voor de machtswissel tussen Donald Trump en Joe Biden in de Verenigde Staten vroegen heel wat media zich af hoe de sterke man in het Kremlin de relaties tussen de aartsrivalen uit de Koude Oorlog ziet evolueren. Erg hartelijk zijn de betrekkingen tussen Moskou en Bidens Democraten niet nadat onderzoek aangetoond heeft dat de Russen zich in 2016 actief mengden in de Amerikaanse presidentsrace om Trump het te doen halen van Hillary Clinton.

'Ik vertrouw erop dat de relaties onder Biden wat verbeteren. We hopen dat alle problemen tussen de VS en Rusland, of misschien niet alle problemen maar toch een deel ervan, opgelost raken met de nieuwe regering', zei Poetin.

Hand

De Russische president, die Biden dinsdag als een van de laatste wereldleiders feliciteerde met zijn zege, leek zijn Amerikaanse evenknie in spe de hand te reiken. Ook al gaf de Democraat de afgelopen weken meermaals aan van plan te zijn zich streng op te stellen tegenover Moskou.

Lang hield Poetin de verzoenende toon niet aan. Hij beschuldigde de VS ervan een nieuwe wapenwedloop uitgelokt te hebben toen ze jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van een antiraketschild. 'Dat bedreigt onze nationale veiligheid. We hadden geen andere keuze dan hypersonische wapens te ontwikkelen.'

Tot een verlenging van het New Start-verdrag, het laatste grote wapenverdrag tussen beide landen dat op 5 februari 2021 afloopt, is Moskou zeker bereid, verzekerde de Russische leider. De bal ligt volgens hem in het Amerikaanse kamp.

Of de VS bereid zijn tot zo'n deal, trok Poetin in twijfel. 'Wie is er zachtaardig en lief en wie is agressief? Wij zijn zijn misschien niet zachtaardig maar we zijn op zijn minst benaderbaar, geneigd tot praten en bereid oplossingen te zoeken via compromissen.'

Navalny

De aantijgingen over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 lachte Poetin opnieuw weg. Hij draaide de rollen om. 'Het Westen bereidt zich voor om zich in 2021 in de Russische parlementsverkiezingen te mengen.'

In Poetins ogen is zijn opposant Aleksej Navalny een pion van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De dissident haalde afgelopen zomer het nieuws nadat hij op een vlucht van Siberiƫ naar Moskou onwel geworden was. Onderzoek in Duitsland toonde aan dat Navalny novitsjok, een in de Sovjet-Unie ontwikkeld zenuwgif, toegediend kreeg.

Als we Navalny dood gewild hadden, hadden we dat karwei daadwerkelijk geklaard. Vladimir Poetin Russische president

Eerder deze week pakte het onderzoekscollectief Bellingcat nog uit met het nieuws dat de Russische geheime dienst FSB achter de moordpoging op Navalny zat. 'Dat was geen onderzoek maar de legitimering van informatie die voorgekauwd was door de Amerikaanse inlichtingendiensten', zei Poetin donderdag.