Poetin geeft regie over aanpak coronacrisis uit handen...

De Russische president Vladimir Poetin houdt zich opvallend gedeisd nu het coronavirus zijn land in de greep heeft. 'Hij laat het aan zijn voetvolk over om het slechte nieuws te brengen.'

‘Voor de meesten is het natuurlijk somber en afschuwelijk om hele dagen tussen vier muren door te brengen’, zei de Russische president Vladimir Poetin afgelopen woensdag. Hij sprak de bevolking toe over de noodzaak aan ingrijpende maatregelen tegen de corona-epidemie. ‘We hebben geen andere keuze’, beklemtoonde Poetin, die zelf ook in quarantaine zit na contact met een besmette dokter. ‘De komende twee of drie weken zullen cruciaal zijn.’

Poetin sloeg een heel andere toon aan dan enkele weken geleden. Toen beweerde hij om de haverklap dat de situatie onder controle was. Dat klonk iets te optimistisch, omdat Rusland geklemd zat tussen twee broeihaarden van het coronavirus: China en Europa. Het Kremlin werd ervan verdacht een doofpotoperatie te orkestreren, bijvoorbeeld door coronagevallen als gewone longontstekingen in de statistieken te registreren.

11.917 Besmettingen In Rusland liep het aantal besmettingen deze week pijlsnel op tot 11.917.

Uiteindelijk werd Poetin ingehaald door de feiten. Afgelopen week werd haast elke dag een recordaantal besmettingen genoteerd. Vrijdag kwamen er 1.786 gevallen bij, tot een totaal van 11.917. Het dodental steeg met 18 naar 94. De echte ravage is ongetwijfeld nog een pak groter. ‘Niemand heeft een duidelijk beeld van de situatie’, zei de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, eind maart. En dat is nog altijd zo.

Draconisch

'Het was wel degelijk Sobjanin die aan de alarmbel trok', zegt Lien Verpoest, hoogleraar aan het Centrum voor Russische Studies van de KU Leuven. 'Hij waarschuwde dat Poetin de epidemie niet langer mocht wegwuiven als een extern probleem dat simpelweg kon worden afgewend door de grenzen met China te sluiten.' En het was Sobjanin die als eerste draconische maatregelen nam in Moskou, waarop al snel andere regio's zijn voorbeeld volgden.

Poetin leek zo de regie uit handen te geven, wat vreemd is voor iemand die al meer dan 20 jaar zijn land autoritair leidt. 'Hij heeft het vooral aan zijn voetvolk overgelaten om het slechte nieuws te brengen', zegt Verpoest. En dus kondigde Poetin geen verplichte quarantaine af, maar kwam hij aandraven met een betaalde maand vakantie. 'Het was aan anderen om de bevolking duidelijk te maken dat het geen echt verlof was en dat iedereen thuis moest blijven.'

Peulschil

Om de pijn te verzachten, kondigde Poetin financiële steun aan voor burgers en bedrijven. Maar dat is volgens critici een druppel op een hete plaat. De maatregelen bedragen amper 2 procent van het Russische bruto binnenlands product, een peulschil in vergelijking met de crisispakketten in andere landen. Daar kwam nog eens bij dat Rusland zichzelf in de vingers sneed door een olieconflict met Saoedi-Arabië op de spits te drijven. De forse daling van de olieprijs hakte stevig in op de begroting.

De crisis zal erop neerkomen dat de bevolking opnieuw aan haar lot wordt overgelaten. Lien Verpoest Rusland-experte KULeuven

'Het is cynisch, maar de crisis zal erop neerkomen dat de bevolking opnieuw aan haar lot wordt overgelaten', zegt Verpoest. Ze wijst erop dat de Russische gezondheidszorg totaal niet is opgewassen tegen een epidemie, zeker niet na de besparingen van vorig jaar. 'Het is nu al duidelijk dat de ziekenhuizen echte broeihaarden zijn van de corona-epidemie, die tegelijkertijd de crisis moeten bestrijden met een schrijnend gebrek aan middelen en personeel.'

De corona-epidemie doorkruist ook de politieke agenda van Poetin. Hij had begin maart ingestemd met een grondwetswijziging die hem tot 2036 aan de macht moet houden. Om die nauwelijks verholen machtsgreep te legitimeren, wou het Kremlin op 22 april een referendum houden. Poetin weigerde lang om de volksraadpleging op te schorten wegens het coronagevaar, maar hij zwichtte eind maart dan toch, na de reprimande van Sobjanin.

Nepnieuws

Sommigen zien in Poetins wankele aanpak van de coronacrisis een teken dat er barsten komen in het regime. Verpoest gelooft niet dat het zo'n vaart loopt. 'Ik zie voorlopig geen deuken in het blazoen van Poetin', zegt ze, al sluit ze niet uit dat achter de schermen paniekvoetbal wordt gespeeld. 'Het is duidelijk dat het Kremlin er alles aan doet om Poetin uit beeld te houden zolang het slecht gaat. De staatsmedia verspreiden volop nepnieuws. Poetins woordvoerder beweert zelfs dat hij tegen corona beschermd is door een amulet.'