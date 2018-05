Poetin haalt uit naar protectionistische beleid Trump

Poetin riep tijdens een economische top in Rusland op tot handelsvrede. Hij schuwde de kritiek op Trump's protectionistisch beleid niet.

Zonder Trump bij naam te noemen haalde de Russische president Vladimir Poetin op een internationaal economisch forum in Sint-Petersburg uit naar het heersende protectionisme in de wereld. Dat heeft al geleid tot een toenemend aantal hinderpalen en sancties in de wereldhandel.

Poetin ging tijdens de top, die donderdag startte en zaterdag eindigt, in dialoog met de Franse president Emmanuel Macron, de Japanse regeringsleider Shinzo Abe, de Chinese vicepresident Wang Qishan en IMF-topvrouw Christine Lagarde voor een publiek van ongeveer 1500 mensen uit de politieke en economische wereld.

Chaos

'We hebben vandaag geen handelsoorlog nodig en ook geen wapenstilstand, maar wel een handelsvrede', zei Poetin. Volgens de Russische president is het breken van de regels de norm aan het woorden en dat leidt ertoe dat het systeem van multilaterale samenwerking aan het instorten is.

'Open markten en eerlijke competitie worden vervangen door allerlei uitzonderingen, beperkingen en sancties', voegde hij daar nog aan toe. Hij pleitte voor nieuwe gemeenschappelijke regels om een einde te maken aan de handelsbeperkingen. 'Nu lijkt de hele wereld voetbal te spelen, maar dan met de spelregels van judo. Het enige resultaat is chaos', aldus Poetin.

America First

De Kremlin-baas noemde geen namen tijdens de economische top, maar het was duidelijk dat hij de Amerikaanse president Trump met de vingers wees. Die voerde onlangs importtarieven op aluminium en staal in, trok zich terug uit de Iran-deal en onderzoekt nu ook eventuele invoerheffingen op buitenlandse auto's en vrachtwagens onder het motto 'America First'. Trump maakt werk van zijn verkiezingsbelofte tot groot ongenoegen van andere landen.