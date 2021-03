Poetin schiet terug na Bidens 'moordenaar'-uitspraak

'Wat je zegt, ben je zelf.' De Russische leider Vladimir Poetin schiet terug, nadat Amerikaans president Joe Biden hem als een 'moordenaar' weggezet had.

Tijdens een tv-interview stelde Joe Biden woensdag dat Vladimir Poetin moorden georkestreerd had. Daarnaast poneerde hij dat de Russische leider 'snel de prijs zal betalen' voor de vermoedelijke inmenging in Amerikaanse verkiezingsraces.

De uitspraken van de Amerikaanse president schoten de Russen in het verkeerde keelgat. Vrijwel meteen besloot Moskou zijn ambassadeur in Washington voor overleg terug te roepen. Het Kremlin ging ook in de tegenaanval.

'Dit zijn erg foute uitspraken van de president van de Verenigde Staten. Het is duidelijk dat hij niet aanstuurt op betere bilaterale relaties. We zullen dat meenemen als we onze volgende stappen bepalen', zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin donderdag.

Speelplaats

Poetin liet zich niet onbetuigd. 'Als we als kind op de speelplaats ruziemaakten, zeiden we gewoonlijk: 'Wat je zegt, ben je zelf.' Dat is niet louter een kinderrijmpje of een grap. We zien altijd onze eigen karaktertrekken in anderen en denken dat ze zijn zoals we echt zijn', zei hij de Russische tv.