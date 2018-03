Poetin toont 'niet te onderscheppen' raketten

Het nieuwste wapen dat Poetin presenteerde is de zware intercontinentale kernraket 'Sarmat' . Deze is eind vorig jaar uitgeprobeerd en kan bijna elke plek op ter aarde treffen.

Daarnaast is een supersonische raket ontwikkeld die een duizelingwekkende snelheid haalt - 'zoals een meteoriet', aldus Poetin. De huidige raketafweer is niet in staat deze projectielen, waarvan er al een aantal in parate dienst zijn, te onderscheppen.