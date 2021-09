Poging om Californische gouverneur de laan uit te sturen, mislukt

Gavin Newsom mag dan toch op post blijven. In een referendum beslisten de inwoners van Californië dat hij niet zal worden vervangen.

De Democratische gouverneur, Gavin Newsom, mag dan toch op post blijven. De kiezers in Californië stemden 'nee' in een referendum dat door Newsoms critici was uitgeschreven om hem uit zijn functie te zetten.

Even leek het of Newsom de politieke rekening zou voorgeschoteld krijgen van de strenge coronamaatregelen. Niet in het minst omdat Newsom zijn eigen beleid met de voeten trad toen hij vorig jaar - zonder mondmasker - ging dineren met lobbyisten. Ook de recente extreme droogte en bosbranden, de stijgende criminaliteit en een miljardenschandaal bij de werkloosheidsdienst deden de positie van Newsom geen goed.

In een 'recall', een referendum over of hij mocht aanblijven of niet, beslisten de inwoners van de Amerikaanse staat dat de Democratische gouverneur dan toch mag blijven zitten. Met 60 procent van de stemmen geteld, stemden twee derde van de kiezers tegen het ontslag.

Ruim 5,4 miljoen mensen antwoordden 'nee' op de vraag om hij moest afgezet worden. Met zo'n voorsprong kan volgens de Amerikaanse nieuwszenders CNN en NBC niet meer mis lopen voor Newsom.

'Geen kloon'

In Californië hebben ontevreden burgers de kans een 'recall election' te organiseren om de gouverneur te vervangen. Daarvoor hebben ze ongeveer 1,5 miljoen handtekeningen nodig. Die drempel werd gemakkelijk gehaald door een combinatie van ontevreden burgers en Republikeinen die de liberale Newsom liever kwijt dan rijk zijn.

Het referendum werd met argusogen gevolgd. De Californië is de staat met de meeste inwoners (zowat 40 miljoen) in de Verenigde Staten en de vier na grootste economische speler wereldwijd.

Hij is een kloon van Donald Trump. Kunnen jullie je voorstellen dat hij gouverneur wordt? Joe Biden Amerikaanse president

De Amerikaanse president Joe Biden trok dit weekend nog naar Californië om Newsom te steunen. Al waarschuwde hij vooral voor het alternatief. Als Newsom de laan zou worden uitgestuurd, had de ultraconservatieve Republikein Larry Elder naar alle waarschijnlijkheid de touwtjes in handen gekregen. 'Hij is een kloon van (voormalig Amerikaans president, red.) Donald Trump. Kunnen jullie je voorstellen dat hij gouverneur wordt', zei Biden.