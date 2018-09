Polen maakt miljarden vrij voor Fort Trump

De Poolse president Andrzej Duda is bereid ruim 2 miljard dollar op tafel te leggen voor een Amerikaanse militaire basis in Polen. Hij heeft er ook al een naam voor: Fort Trump.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte het Poolse aanbod bekend tijdens een bezoek van Duda aan het Witte Huis. ‘Polen is bereid een significante bijdrage te leveren voor een Amerikaanse aanwezigheid in het land’, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie. Duda zou ‘veel meer dan 2 miljard dollar’ willen vrijmaken voor het project.

Trump toonde zich enthousiast over het Poolse voorstel, zeker nadat Duda, inspelend op de ijdelheid van zijn gesprekspartner, had voorgesteld de nieuwe basis Fort Trump te noemen. ‘We bekijken dit zeer ernstig’, beklemtoonde Trump. Enkele uren later bevestigde het Witte Huis in een communiqué dat de Verenigde Staten alle opties bekijken ‘om de rol van het Amerikaanse leger in Polen te vergroten’.

Russische agressie

In zijn gesprek met Trump benadrukte Duda dat de permanente basis bedoeld is als buffer tegen Russische dreigementen. Polen heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor de Russische agressie in Oost-Europa. Vooral de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 joeg Warschau de stuipen op het lijf. Trump gaf toe dat Rusland zich ‘agressief heeft gedragen’ in de regio.

Rusland is niet te spreken over de plannen voor een permanente Amerikaanse basis in Polen. Nadat de plannen eind mei waren uitgelekt, waarschuwde het Kremlin dat ‘de veiligheid en de stabiliteit op het Europese continent’ onder druk staan. ‘Deze expansionistische acties leiden tot Russische tegenacties om het evenwicht te herstellen dat telkens wordt verstoord’, zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

Tegen de afspraken

Moskou neemt er aanstoot aan dat de VS militair steeds dieper doordringen in het voormalige Oostblok. Dat gaat volgens Poetin regelrecht in tegen de afspraken die waren gemaakt na de val van het IJzeren Gordijn in 1989. Rusland had al moeten slikken dat Polen zich in 1999, samen met Hongarije en Tsjechië, aansloot bij de NAVO. Later volgden nog andere landen in de regio, waaronder de drie Baltische ex-Sovjetrepublieken.

De conservatieve regering in Warschau heeft zich ontpopt tot een van de trouwste bondgenoten van de VS.