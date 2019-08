Prijs vliegtuigtickets neemt hoge vlucht

De prijzen van de vliegtuigtickets in ons land zijn sinds 2010 met bijna 30 procent gestegen. Dat is beduidend meer dan de stijging met 15,6 procent van de totale gecumuleerde inflatie.

In Nederland was de stijging nog forser (+38%). In Duitsland was de toename minder uitgesproken. In Frankrijk bleven de vliegtuigtickets op hetzelfde peil.

De prijsstijging gaat hand in hand met een toename van het aantal mensen dat het vliegtuig neemt. In België steeg het aantal vliegtuigpassagiers tussen 2010 en 2018 met 50 procent. Wereldwijd bedroeg de stijging zelfs 62 procent.

De stijging van het aantal passagiers is deels te wijten aan de toename van het aantal lagekostenvluchten. In 2005 waren er slechts 13,7 procent lowcostvluchten, in 2017 was dat opgelopen tot 31,7 procent. Uit een analyse blijkt ook dat de vluchten in de vakantiemaanden juli en augustus gemiddeld 20 procent duurder zijn dan in de rest van het jaar.