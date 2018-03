'Protectionisme Trump erg gevaarlijk voor wereldeconomie'

Welke landen worden het zwaarst getroffen?

Jan Van Hove: 'Canada is het grootste slachtoffer. De VS importeren ijzer en staal vooral uit Canada (19%), Brazilië (10%) en Zuid-Korea (8%). Het ingevoerde aluminium komt vooral uit Canada (37%), China (16%) en Rusland (7%).

Trump viseert alle landen. George Bush junior nam ooit een gelijkaardige maatregel maar gaf de Naftalanden (Canada en Mexico) een vrijstelling. De Wereldhandelsorganisatie heeft toen de VS veroordeeld, omdat je landen niet mag discrimineren. Wellicht daarom treffen de VS nu alle landen.