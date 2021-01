Protest tegen avondklok loopt uit de hand in Amsterdam en Eindhoven

In Nederland is er dit weekend op meerdere plaatsen hevig geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Urk werd zaterdagnacht zelfs een teststraat in brand gestoken.

Bij ongeregeldheden in de Nederlandse stad Eindhoven hebben relschoppers zondag flink huisgehouden op het station Eindhoven Centraal. Actievoerders kwamen er samen om te protesteren tegen de coronamaatregelen, waaronder de avondklok die geldt vanaf 21u 's avonds. In de stationshal werden vernielingen aangericht en plunderden relschoppers een supermarkt.

De rellen, die begonnen op het 18 Septemberplein, verplaatsten zich zondag in de namiddag naar het Centraal Station. Politie te paard en de inzet van een waterkanon moeten helpen bij het beëindigen van de rellen. De politie werd belaagd met vuurwerk, stenen en rookbommen, waarna 30 mensen werden aangehouden.

Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers over de kop getild en in brand gestoken. 'Onze collega's daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!', tweet ProRail.

Ook in Amsterdam moest de politie zondag optreden tegen actievoerders. Het Museumplein liep aan het begin van de middag vol met mensen die de coronamaatregelen overtraden en spandoeken bij zich hadden om te gaan demonstreren. De politie moest het plein ontruimen.

De ordediensten hield meer dan 100 mensen aan tijdens de demonstratie. Volgens de gemeente waren er, ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat door de politie zou worden opgetreden, naar schatting 1.500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen.

Op sociale media gingen de afgelopen week berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn van plan zijn te gaan 'koffiedrinken' in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein hadden daardoor veel mensen een kopje koffie bij zich.

Urk

In het - doorgaans vredige - vissersdorp Urk kwamen gisterennacht tientallen jongeren op straat en reden uit protest luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat werd in brand gestoken. In het Limburgse Stein moesten ordehandhavers tientallen jongeren aanpakken die op straat met vuurwerk gooiden en 'dictatuur' scandeerden als protest tegen de avondklok.